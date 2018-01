Exgobernador de Nayarit sí está en México y consulta abogados de Jalisco

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, no está fuera del país, se refugia en Guadalajara y aparentemente desde aquí plantea su estrategia jurídica, ha tenido acercamiento incluso con algunos de los mejores abogados y despachos del país, entre otros el representante de la ex esposa de Jorge Vergara y del magistrado del TAE, Alberto Barba.

No ha tramitado amparo o juicio de garantías alguno, consideran sus allegados que podría solventar parte de las observaciones ante la autoridad.

El pleno del Congreso de Nayarit tiene la decisión respecto a una posible inhabilitación y es lo que pudieran estar esperando.

EL OCCIDENTAL pudo confirmar que al menos el viernes 12 de enero estuvo en nuestra ciudad.

Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, acudió a la cita a conocido restaurante del centro comercial Andares.

Iba acompañado por varios de los integrantes de lo que fue su gabinete y se reunieron ahí con el reconocido abogado Juan Carlos Soto, cuyo despacho jurídico ha estado a cargo de la representación de personajes como el magistrado del TAE Alberto Barba, sometido también en su momento a un juicio político, y de la empresaria Angélica Fuentes Téllez, en su proceso de divorcio del dueño de las chivas, Jorge Vergara Madrigal.

No se descarta que el ex mandatario estuviera buscando que sea su abogado durante ese complejo proceso que se avecina en Nayarit, donde además del juicio político estaría enfrentando varias denuncias por diversos delitos, incluyendo el presunto desvío de recursos por 2 mil 700 millones de pesos.