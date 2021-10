Familiares de exsecretario de Gobierno, cobraban millones con empresas favoritas: Samuel García

Monterrey - Sobrinos del exsecretario General de Gobierno, Manuel González, obtuvieron contratos en el organismo Isssteleón por 4 mil 900 millones de pesos entre 2015 y 2021, acusó el Gobernador Samuel García.

Familiares del exfuncionario quien fue Gobernador interino cuando El Bronco buscó la presidencia de la República como candidato, también incurrieron en la empresa paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey con favoritismos.

En ambos casos, hay ya una denuncia legal, adelantó el Ejecutivo estatal.

Los hermanos Javier y Manuel Flores Martínez cobraron a través de la empresa Servicios Médicos de Emergencia el monto millonario, y posteriormente vendieron las acciones de la empresa, además de que incursionaron en el ramo del transporte público como permisionarios, pero "se se van", advirtió García Sepúlveda.

"Esos angelitos facturaron del 2015 al 2021, 4 mil 900 millones de pesos al Isssteleón, nomas escriban el número para que vean la cantidad de ceros que van. Por un contrato único y un supuesto seguro que se pagaba se diera o no el servicio o se hiciera o no el pedido", reveló el Gobernador.

Ofrece más detalles de cómo operaban.

"Me entero del asunto porque llego y veo que me quieren meter gol de que supuestamente se escinde la empresa y venden acciones y al final la empresa anterior me demanda por 520 millones porque le rescindimos el contrato y los sobrinos de Manuel crean otra que es la que sigue con el contrato, ¿doble cobro o de qué se trata? claro que hay gato encerrado ahí".

También reveló el gobernante que hay una sobrina del ex funcionario, en Agua y Drenaje, por lo que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía estatal y se ampliarán con los casos que salen a relucir.





