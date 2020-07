Renuncia funcionaria estatal de Jalisco; no tenía título profesional

Fela Pelayo, Secretaria para la Igualdad Sustantiva en Jalisco presentó su renuncia al cargo luego de que organismos de la sociedad civil pidieran su destitución por no contar con un título profesional para desempeñar sus funciones.

Fela Pelayo López presentó su renuncia a la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se la aceptó. Se va, dijo, con la grata satisfacción de haber “encabezado e impulsado una agenda olvidada, en haberle dado cimientos a una institución que a un año y dos meses de su creación, comienza a dar frutos”. “Me pesa que se vaya”, dijo el titular del Ejecutivo del Estado al confirmar la salida de quien lo acompañó desde el gobierno municipal de Guadalajara.

El ejecutivo estatal nombró como encargada de despacho de la SISEMH a María Elena García Trujillo.

García Trujillo ejercía hasta este día el cargo de Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

La renuncia se dio después de que organizaciones no gubernamentales e incluso el comité de participación Social del Sistema Anticorrupción se expresaron con respecto una publicación periodística que puso en evidencia que la entonces todavía Secretaria de Igualdad no contaba con título profesional.

Consideraron que la funcionaria usurpó una profesión y además incumplía con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde se señalan los requisitos para ocupar una secretaría; tanto ella como el mismo gobierno de Jalisco defendió el hecho de que tenía amplia experiencia en los temas, además de que la avalaba su carrera legislativa y las múltiples iniciativas presentadas en ese sentido.

Sin embargo, continuaron los señalamientos y sorpresivamente la funcionaria decidió dejar el cargo: “En mi trayectoria profesional me he desempeñado con dignidad y honestidad; me he preparado constantemente y he demostrado capacidades que estoy segura, me avalan para asumir responsabilidades como funcionaria pública”, así comenzó la carta que envió al gobernador Enrique Alfaro.

Ella insistió en la legitimidad de su cargo y su desempeño, así como el empeño profesional que ha impuesto en ello.

Sin embargo, explica y detalla que le llevó a renunciar: “En estos momentos de reflexión, encuentro una buena oportunidad para ver y entender las cosas desde distintos ángulos. Hoy, desde la escucha, la observación y distintos sentimientos que atraviesan el estar en el espacio público que represento, encuentro la oportunidad que me permite iniciar un proceso de revaloración”.

Asegura que “me voy tranquila de saber que mi trabajo estuvo a la altura de las mujeres de Jalisco. Me llevo las historias de las miles de mujeres que en poco tiempo encontraron en la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres un espacio de apoyo, de esperanza y que al mismo tiempo me dieron la lección más importante de mi vida”.





Termina diciendo que “aún falta mucho por hacer, que falta sororidad, pero estoy segura de que el gobierno que encabeza, sabrá encontrar la forma de seguir avanzando en el compromiso de lograr la igualdad real entre las mujeres y los hombres de Jalisco. Me voy con la seguridad de que esté donde esté, no dejaré de luchar”.

Me pesa que se vaya: Enrique Alfaro Ramírez

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció que charló con ella “y me pesa que se vaya”.

“Sé que se preparó y luchó con toda pasión por la defensa de la igualdad. Echó a andar una nueva secretaría y supo fortalecer una de las agendas más importantes para Jalisco: la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Hoy esta agenda, que en el pasado fue invisible, está en el eje transversal de Jalisco. Siempre estaré agradecido por su trabajo”, dijo el ejecutivo a través de sus redes sociales.

Después de una charla sincera y de reflexión con @felapelayo sobre la situación que enfrenta, acepté su renuncia. Me pesa que se vaya. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 14, 2020

Confirmó la designación de María Elena García Trujillo como encargada de despacho de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. “La conozco bien, confío en ella y en su trayectoria. Sé que demostrará, con su trabajo, que está a la altura de esta gran responsabilidad”.

Y enfatizó: “Ahora nos toca seguir en la construcción de un mejor mecanismo de adelanto para las mujeres y de un estado libre de violencia de género”.