Firman convenio para construcción de Planta Potabilizadora en Durango

Durango.- Este sábado 20 de enero el estado de Durango recibió la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fue recibido por el mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, y otras autoridades; en conjunto, hicieron varios anuncios de obras y decisiones que vienen a beneficiar a la entidad, entre ellas una planta potabilizadora.

El municipio de Durango contará con una planta potabilizadora, así lo signaron como parte de un convenio al que se comprometieron autoridades federales con el Gobierno del Estado, pues tras la puesta en marcha del proyecto Agua Saludable para la Laguna, consideraron que el municipio de la capital, requerían de agua libre de componentes como flúor y arsénico que se encuentran por arriba de la norma oficial, muy común en esta parte del país.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de parte de su Gabinete; entre ellos el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, firmaron con el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, el acuerdo en el que se establece la construcción de dicha potabilizadora a partir de marzo y concluirá en seis meses.

“Esta planta recibirá las aguas procedentes de la presa Guadalupe Victoria, por lo que solo requerirá de un proceso de tratamiento convencional y tendrá una capacidad de hasta mil 100 litros por segundo en beneficio de 600 mil habitantes de la ciudad de Durango”, dijo Martínez Santoyo.

En este sentido, al tomar la palabra, fue el propio Presidente de México, quien mientras solicitaba a los presentes no abuchear, ni lanzar consignas en contra del gobernador, y por el contrario aplaudir el trabajo de Villegas Villarreal, quien a poco más de un año de tomar posesión del cargo dijo tener una relación más que de trabajo y amistad, de colaboración mutua pues “lo más importante no es solo una relación interinstitucional, me consta que se preocupa por las necesidades del pueblo”, y con ello arrancó los aplausos de todos.

Firman convenio para construcción de Planta Potabilizadora en Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

De ahí que de los nueve billones de pesos que ingresan a las arcas del Gobierno federal, se le destinaron mil 200 millones solamente para la construcción de la misma.

A diferencia de otros eventos a los que ha acudido López Obrador en el estado, en esta ocasión solo un grupo pequeño de docentes y trabajadores de la salud acudieron para hacerle saber sus reclamos ante la falta de basificaciones y despidos injustificados; sin embargo, el resto de los asistentes se dedicaron a vitorear y corear la tan famosa frase “es un honor estar con Obrador”.

Destacar que Andrés Manuel López Obrador, no visitaba Durango desde hace cinco años, ya que fue durante el 2018 cuando siendo presidente electo acudió al Museo Francisco Villa, acompañado por el entonces gobernador de Durango, el panista José Aispuro Torres, a quien el mandatario nacional se refirió como una persona con la que nunca pudo trabajar.

De ahí que reconoció el interés de Villegas Villarreal por buscar un acercamiento con su equipo de trabajo, ya que tan solo en el tema educativo, dos mil 786 escuelas públicas de educación básica, de las más de cuatro mil que hay en el estado se apoyan bajo el programa La Escuela es Nuestra y se espera que este año se sumen otras mil 800.





Nuevo Cereso será administrado por la Federación

Asimismo se contó con la presencia de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien destacó los resultados en materia de seguridad que se tienen en el estado, por lo que a partir de este sábado 20 de enero el Gobierno federal recibe el edificio que albergaría el nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, cuya construcción inició hace más de 12 años y por falta de presupuesto nunca se puso en operaciones.

Con esto dicha edificación la cual cuenta con una capacidad para albergar a mil 900 Personas Privadas de la Libertad (PPL) se sumará a los 14 Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) que hay en todo el país y que actualmente albergan a una población superior a las 20 mil personas en todo el país.

Firman convenio para construcción de Planta Potabilizadora en Durango | El Sol de Durango

“Así el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social federal y del propio estado han realizado reuniones y verificaciones del Centro el cual será el tercero a cargo de la federación en la entidad”, confirmó la responsable de la seguridad en el país, quien destacó que ninguno de los centros federales registran sobrepoblación, sin embargo es importante contar con uno más para atender a las solicitudes de todos los estados para apoyar en la gobernabilidad de estos espacios.

Visita AMLO a Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Antes de concluir el evento y ante el grito de “reelección”, el presidente de México fue claro al asegurar que al ser un fiel creyente de la frase “sufragio efectivo no reelección”, no puede realizar tal acción, sin embargo el futuro de la cuarta transformación está asegurado, “me voy pero quien se va a quedar es igual y posiblemente mejor de quien les está hablando. No hay nada que temer, la transformación va hacia adelante, este pueblo ha dicho basta a la corrupción, al clasismo, al racismo, a la oligarquía. ¡Que viva la democracia!”.

Nota publicada en El Sol de Durango