Foro #2AñosNomás confía en que Corte no avale Ley Bonilla

TIJUANA. La ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla no será avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque es inconstitucional, confiaron los expositores al foro #2añosNomás.

El primero en expresar esa confianza fue el senador Dante Delgado, y lo secundó el tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

“No confiado en la Suprema Corte, sino confiado en que no darían un paso que fuera tan grave, que rompiera el orden constitucional del país”, respondió en entrevista Cárdenas Solórzano.

Y aunque se reservó comentarios sobre la postura que ha mantenido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó que la modificación constitucional en Baja California sea una prueba para replicarla a nivel nacional. “Porque no lo veo así, simplemente no lo veo así. No percibo ninguna intención de ampliar periodos de ningún tipo, sino al contrario”, respondió.

El foro realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana, en un salón del hotel Lucerna, organizado por el grupo ciudadano Baja no se deja convocó también al primer gobernador de oposición en el país, Ernesto Ruffo Appel.

En su participación, el ahora diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), destacó que ésta, como otras, es una lucha democrática en contra del poder de unos pocos cuando esos desean imponerse y controlar la vida pública.

“Hoy, para que le digan a Bonilla que no me quiere, le agradezco que nos haya juntado. Porque estamos aquí, gracia a él. Puesto que es muy claro la irrupción a la vida constitucional”, comentó.

Y se trata, consideró, de una crisis no sólo de Baja California, sino una a nivel nacional donde siempre habrá ideas de izquierda y de derecha pero no debe abandonarse el camino democrático.

“Hay una evolución política nacional lenta, muy lenta, pero hacia la ciudadanización de las instituciones (…) creo que estamos en las vísperas de la cuarta república, no de la cuarta transformación, que es la república ciudadana”, subrayó Ruffo Appel.

En el grupo organizador del foro, integrado por unas 60 personas, aparecen también los políticos Porfirio Muñoz Ledo, Gustavo Acosta Naranajo y los extitulares del órgano electoral que hoy es el Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, entre otros.