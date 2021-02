García Cabeza de Vaca asegura que no se someterá al gobierno federal

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca aseguró que no se someterá al gobierno federal "ni hoy, ni mañana, ni nunca".

Este domingo se desarrolló en Ciudad Victoria una manifestación de apoyo al mandatario ante la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) a la Cámara de Diputados.

Ante cientos de personas concentradas en la plaza Juárez, el gobernador señaló que su puesto fue elegido por el pueblo de Tamaulipas.

"Quieren iniciar dejando tres cosas muy en claro, primera las acusaciones que se me han propagado son parte de una mentira para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro país; segundo la Federación está fabricando delitos por eso es que me han ocultado los expedientes cuando los he pedido una y otra vez para poder tener el legítimo derecho de defenderme y desmentirlo".

Finalmente, insistió en ser un objeto de una persecución política diseñada orquestada y ordenada desde Palacio Nacional.