Gobernador de Jalisco llama cínico a López-Gatell por semáforo de Covid-19

Con cinismo el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell se quiere lavar las manos y dejar la responsabilidad a los gobernadores el tema de la reactivación económica y no hay explicación del por qué amanece el semáforo en rojo en materia de Covid-19, con lo que demuestra que los estados están solos en el combate de la pandemia, aseguró el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

“Ya no sé qué decir al respecto porque es verdaderamente increíble el nivel de cinismo del señor Lopez-Gatell, lo digo con todas sus letras, ahora nos quiere echar a los estados la responsabilidad de iniciar un proceso de reactivación de la economía porque ya pintó de manera automática a todo el país de rojo, lo cual no se explica porque hasta ayer en la noche la entidad aparecía en verde en dos de los cuatro indicadores".

Hemos llegado a un punto crítico del #COVID19, pero también de nuestra economía, y no podemos descuidar ninguna ruta. Escucha #EnVivo los escenarios que tenemos de frente y cómo evaluamos la epidemia para tomar las decisiones que vienen: https://t.co/A7vZTXNqIZ — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 29, 2020

Alfaro Ramírez detalló que, después de la reunión virtual del jueves, le informaron los cuatro indicadores que se tenían para el semáforo.

"De esos cuatro indicadores, que ellos miden y no sabemos cómo miden, en dos de los cuatro Jalisco aparece en verde, en uno en amarillo, y el nivel de riesgo por tendencia de hospitalización es el único que aparece en rojo, tomando en cuenta los cuatro indicadores y ponen a todos en rojo, cómo nos explican eso sí Jalisco tiene dos verdes".

Sociedad En un día aumentan 447 muertes por Covid-19; Gatell insiste que se reducen contagios

En ese sentido no dudó en señalar que la política de salud en este tema no es la correcta, desde su punto de vista, y “ahora resulta que estamos igual que la Ciudad de México, no puede ser y por eso creo que ha sido muy desafortunado este manejo”.

Y “se quieren lavar las manos, nos quieren echar la bronca a los gobernadores, que nos hagamos responsables, pero lo más terrible de todo es que así ha sido durante los dos meses, los estados estamos solos enfrentando la emergencia y es muy triste que el encargado de coordinar los esfuerzos de la emergencia sanitaria se dedique de esa manera tan cínica a generar este ambiente de confrontación y distanciamiento”.

El mandatario jalisciense sostuvo que no desea tener una política de confrontación con el Gobierno Federal, sino de coordinación, de diálogo y cooperación, pero ante declaraciones como la hecha en La Mañanera no se puede hacer nada, ya que no les llaman ni les contestan las llamadas que realizan desde la entidad con quien se supone coordina todo el tema de los semáforos, pero sobre todo, saber por qué todo el país está igual.

Es por eso, que el Gobierno de Jalisco mantendrá su política como lo ha hecho hasta el momento y se apoyará de los expertos de la Universidad de Guadalajara para tomar las decisiones que se consideren son las correctas y adecuadas para el estado.