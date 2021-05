García Cabeza de Vaca mantendrá su fuero: Congreso de Tamaulipas

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra su desafuero, asegurando que ha prevalecido la Constitución y el federalismo.

“La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @CongresoTams. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo”, dijo mediante un mensaje compartido en sus redes sociales.

Minutos antes el Congreso tamaulipeco de igual manera aclaró que el gobernador Cabeza de Vaca no ha perdido su fuero, por lo que mantiene la protección constitucional que le brindan las leyes locales y federales y no puede ser sujeto de ningún procedimiento penal en su contra.

“El gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal. Esto es, ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales”, señaló el legislativo local mediante un comunicado.

Ambos mensajes se publicaron luego de que la SCJN informó su decisión de desechar, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas, es decir que debe prevalecer la decisión del Congreso de Tamaulipas.

“En suma, el Congreso del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio Poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta” señaló la Corte en su resolutivo.

Quienes también se pronunciaron a favor de la decisión del máximo tribunal en México fueron los miembros de la Alianza Federalista (AF), quienes manifestaron que se “desechó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, porque al no secundar el desafuero dictado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, actuó acorde a la Constitución. El gobernador García Cabeza de Vaca no está sujeto a juicio y podrá finalizar su mandato”.