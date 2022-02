Gobernador de Veracruz asegura que no atacó ni insultó a reportera

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez niega haber "atacado" a una reportera de MegaNoticias durante la conferencia del lunes pasado cuando fue cuestionado sobre el delito de ultrajes a la autoridad.

Tras el exhorto de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) para respetar el ejercicio periodístico, así como de abogados y senadores para ofrecerle una disculpa pública a la comunicadora, rechaza haber utilizado un lenguaje "inapropiado o insultante".

"Con respecto al debate que se hizo a partir de una pregunta que se me hizo en esta conferencia de prensa, decirles que un servidor no atacó con ninguna grosería, palabra soez a la reportera, en ningún momento utilicé un lenguaje insultante o inapropiado, una grosería pues, no lo he hecho con ningún medio de comunicación, periodista o reportero".

En conferencia de prensa de este lunes, refiere que en su gobierno se ha procurado que los comunicadores se expresen con toda libertad y refirió que en los medios de comunicación, nunca ha hecho valer su derecho de réplica, salvo una ocasión a Televisa.

"Le pedí a comunicación social que hiciera una solicitud porque sacaron una nota falsa totalmente y la conductora de Televisa rectificó al siguiente día, lo dijo públicamente que rectificaba porque había dicho una falsedad, no pidió disculpas, ni me solicitó que pidiera disculpas porque había mentido, yo lo puse en twitter, puse mienten, no tenía la oportunidad de hablar con ella, pero ella dijo 'rectifico sé rectificar y rectifico".

Reitera que su respuesta fue derivado de que la reportera señaló que todas las barras y asociaciones estaban contra el delito de ultrajes a la autoridad, pero él tenía conocimiento que no son todas.

"Corrigió cuando le dije 'segura que todas' y dijo 'bueno, la mayoría", agrega.

El mandatario estatal mostró una lista de las 41 asociaciones que están en el estado, aunque señala que son más, de las cuales, dijo que solo 15 están en contra del delito de la autoridad, por lo que remarca que es importante que la sociedad sepa la verdad.

"Lo que yo quería hacer ver, que la sociedad sepa la verdad, ustedes tienen derecho de expresarse de manera libre, pero yo tengo hasta la obligación de informar con veracidad y hay que saber tanto ratificar como rectificar y me ví obligado a decir que es falsa la forma en que se está postulando la pregunta (...) y yo creo que eso es importante porque queda demostrado que no es la mayoría".

Publicado originalmente en Diario de Xalapa