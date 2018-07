Protestan en Congreso de Sonora ante posible aprobación del veto constitucional

Hermosillo, Sonora.- Momentos de tensión se viven en la sede del Congreso estatal luego que un grupo de manifestantes protestan contra la posible aprobación de las reformas constitucionales en Sonora, entre ellas impulsar el veto constitucional, que daría facultades a la gobernadora de un veto parcial, total o presupuestal a las leyes e iniciativas del Congreso.

Dicha propuesta está dentro de un paquete de reformas a la Constitución Política del estado de Sonora que envió la semana pasada por correspondencia la gobernadora Claudia Pavlovich.

Después de aprobarse por la permanente de los diputados del Congreso del estado la votación de las reformas constitucionales, ciudadanos protestan en las oficinas del pleno legislativo para evitar se realice la sesión.

Los manifestantes acusan una falta de transparencia en el proceso y aseguran que no los dejarán realizar la sesión extraordinaria.



Está programado que a partir de las 9:00 horas de Sonora (8:00 horas tiempo del centro de México) se realizará la sesión de los diputados en el Congreso del estado para analizar estas reformas.

Al respecto, los diputados electos de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) acusaron a la gobernadora Pavlovich de intentar dar un “golpe de Estado legislativo, el cual con las viejas formas, a escondidas, con presión y compra de las voluntades de los diputados, en pleno período vacacional, pretenden vulnerar el mandato que nos confirió el pueblo sonorense”.

En un comunicado, afirmaron que el primero de julio “los mexicanos y los sonorenses nos decidimos de manera contundente por un cambio de rumbo: ya no más gobiernos de espaldas a la gente, ya no más gobernantes que buscan enriquecerse con los recursos públicos y ya no más distorsiones a la vida democrática”.