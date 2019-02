Descartan que Guadalajara sea una de las ciudades con mayor número de desaparecidos

El Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, descartó que Guadalajara sea una de las ciudades que concentra el mayor número de personas desaparecidas en el país, tal como lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas.

Solís Gómez achacó dicho señalamiento a que otros estados de la República no estén manejando cifras reales sobre personas no localizadas.

Escucha #EnVivo el mensaje a medios de comunicación por parte del Fiscal Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez.https://t.co/BEcSTvowmV — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) 4 de febrero de 2019

Recalcó que los números que presenta Jalisco en la materia son reales, además de que se está llevando a cabo la depuración la base de datos para determinar la cifra exacta de personas que no han sido encontradas en la entidad.

“No lo creo así, probablemente lo que sucede es que nosotros llevamos algunos registros más puntuales. Si algunos estados de la República no presentan algún número de desaparecidos de manera real eso probablemente les distorsione la cifra. En nuestro caso tenemos una base de datos que se está depurando en estos momentos.

En rueda de prensa, el Fiscal Gerardo Octavio Solís, informó que para lograr mejores resultados se está duplicando el personal ministerial y policiaco de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, además que se está realizando gestiones para ampliar su equipamiento. pic.twitter.com/07RgOI8mMr — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) 4 de febrero de 2019

El Fiscal del Estado señaló que se ajustarán a la estrategia nacional para la búsqueda de personas desaparecidas que dio a conocer el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas.

Sin embargo, aclaró que se respetarán la parte operativa que se realiza de la Fiscalía Estatal.

“Hay una serie de estrategias que se llevan de forma coordinada con las comisiones de búsqueda estatales, no podemos aislarnos de una política nacional. Definitivamente la Ley General en materia de Personas Desaparecidas establece unos lazos de coordinación mediante los cuales vamos ajustarnos al modelo nacional, respetando las particularidades de trabajo operativo que tenemos en el estado”, apuntó.

También señaló que en los próximos días se dará a conocer el plan de trabajo de dicha Fiscalía, así como un panorama actual sobre la situación de las personas desaparecidas en Jalisco. pic.twitter.com/KJJvP7lyJp — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) 4 de febrero de 2019

Agregó que Jalisco sigue trabajando en la base de datos de fosas clandestinas. “La fosa que se detecta es explorada inmediatamente; se inicia la carpeta de investigación y de inmediato esos datos se circulan a nivel estatal en el resto de las dependencias”.

Recalcó que las fosas que no han sido exploradas es porque no se tiene conocimiento de ellas, esto luego de que Alejandro Encinas indicara que a nivel nacional hay más de mil fosas que no han sido exploradas.