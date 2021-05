"Hay gente perversa que van y le mueven a la ballena", dice senadora sobre tragedia en L12

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “No sabe uno si hay gente perversa, que si la hay y mucho aquí en México y que en un descuido van y le mueven a la “ballena”, estas fueron las declaraciones hechas por la senadora duranguense, Margarita Valdez, al referirse a la tragedia donde un vagón de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, cayó y provocó la muerte de 25 personas.

Asimismo continuó, "tengo la mente muy... de por qué pasan las cosas, pues a veces pasan...., ¿por qué no habían pasado antes?", y con esto fue duramente criticada por los internautas, quienes no dudaron en cuestionar la postura de la legisladora por el partido Morena, misma que aseguró a los asistentes "volvemos a platicar cuando tenga los resultados y me van a decir, si tenía razón, o no tenía razón”.

Ante esto, a través de un comunicado señaló "parte de la declaración que circula en redes sociales y en aplicaciones de mensajería en donde hago alusión a la posibilidad de un acto de corte premeditado, lo señalé luego de pronunciarme respecto a la necesidad de que la Fiscalía General de la Ciudad de México investigue todas las posibles líneas existentes sobre la causa de ese hecho, deslinde responsabilidades y que la autoridad competente sancione a los responsables".

Por lo que lamentó la frase se haya entendido de esa forma. Asimismo continúa "ofrezco disculpas a quienes no coinciden con la posibilidad de que haya existido un acto premeditado y reitero que son las autoridades correspondientes quienes tendrán elementos para proceder con base en los resultados de las diversas investigaciones en curso sobre ese lamentable accidente".

Se debe investigar hasta las últimas consecuencias para saber por qué sucedió el accidente del sistema colectivo metro en la línea 12 y deslindar responsabilidades”, aseguró la senadora por Durango, Margarita Valdéz.

Asimismo durante la rueda de prensa aseguró que se trata de una línea que nació con problemas de estructura y siguió con esos problemas, sin embargo celebró que el hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard diga "yo aquí estoy para lo que quieran aclarar, para dar la cara y deslindar responsabilidades”, mientras que en el caso del también Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también deberá responder

“Mi postura como senadora, como ciudadana, como morenistas es que las cosas se hagan diferentes, que se arreglen y que no se tapen con un poquito de tierra, ahora estamos en una situación diferente y confío que se llegará hasta las últimas consecuencias”.

Finalmente Margarita Valdéz agregó, “Mi solidaridad con las víctimas, los familiares y hemos pugnado desde el Senado para que se les brinde el apoyo económico moral y de infraestructura, todo lo que necesiten”.

Dice senadora de Morena, Margarita “mente brillante” Valdez @SenadoraV, que seguro algún “perverso” le “movió a la ballena” 🐋 para que se cayera la Línea 12: “por qué no había pasado antes?” Se pregunta.#NoTienenMadre #FueraMorena #Corruptos! pic.twitter.com/1XPiBATTFw — Guillermo Barba (@memobarba) May 6, 2021 Ofrezco disculpas a quienes no coinciden con la posibilidad de que haya existido un acto premeditado en el caso del accidente de la línea12 y reitero que son las autoridades correspondientes quienes tendrán elementos para deslindar responsabilidades.#SenadoraMargaritaValdez pic.twitter.com/1ZaLbJjmpS — Senadora Margarita Valdez (@SenadoraV) May 6, 2021