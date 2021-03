He sido objeto de linchamiento político; estoy con la conciencia tranquila: Félix Salgado

En una declaración que calificó como "única", el candidato ratificado por Morena para la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, se defendió ante las acusaciones por violación que hay en su contra.

"He sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente en la historia de México por parte de poderes prácticos y poderes oscuros cuyo objetivo es frenar el desarrollo de la Cuarta Transformación".

Salgado Macedonio aseguró que es un luchador social "con la conciencia tranquila", lo cual "me permite hablarle a los ciudadanos de frente".

Asimismo, reiteró su respeto hacia las mujeres ,a quienes consideró como un motor que "nos permite seguir avanzando, es lo que nos levanta".

El morenista, acompañado de su esposa y cientos de simpatizantes, inició este sábado su primer evento político en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco, ocho días después de que dieran el banderazo para las campañas políticas.

"Un llamado a la unidad y a la reconciliación. No hay tiempo para pelear, nada de eso, hay que reconstruir el Estado", declaró a los medios al arrancar el evento.

Además, prometió que su campaña será "austera" y bajo los tres principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Guerrero.

Aseguró que en caso de resultar electo como gobernador, "llegarán personas que entiendan lo que hay en la 4T".

"Como gobernador estoy obligado a no fallar al pueblo de Guerrero. Vamos a trabajar de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador (...) Será un gobierno austero, sensible y humano, que atienda a las personas", dijo.

Morena ratifica candidato

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena señaló que ante la ausencia de elementos para determinar la existencia de las conductas denunciadas y al haber mantenido vigentes sus derechos partidistas, "no se podía negar a Salgado Macedonio el derecho a la participación en la reposición del procedimiento".

A través de un comunicado, el partido guinda expuso que la gente de Guerrero fue quien evaluó y tomó una decisión.

En ese sentido, explicó que como Institución están obligados a respetarla. "En la nueva encuesta Félix Salgado Macedonio resultó el mejor posicionado, por lo que la Comisión Nacional de Elecciones lo ratifica en la candidatura a la gubernatura de Guerrero", recalcó.

Minutos después de conocerse el resultado, Salgado Macedonio agradeció en sus redes sociales "por refrendarme su confianza en otro nuevo ejercicio democrático".

Militantes, simpatizantes, diputadas y senadoras del partido se han manifestado con la consigna "un violador no será gobernador" y han pedido al presidente López Obrador que "rompa el pacto", pero el mandatario ha respaldado a Salgado Macedonio, aliado de su movimiento en el sur de México desde hace décadas.

López Obrador, incluso, ha denunciado que las acusaciones contra el senador de Morena están "fabricadas".



Pese a ratificar la candidatura de Salgado Macedonio, Morena dijo haber sacado lecciones del asunto, como que "la cultura machista de México es un problema cultural profundo que, por siglos, ha lastimado al país" y que hay que"erradica".

"El patriarcado ha creado estructuras e inercias que hacen que la justicia les falle a las mujeres. Esto tiene que cambiar… y pronto. Urge crear un sistema judicial eficaz, expedito en favor de las mujeres que garantice la justicia y la verdad", consideró el partido oficialista.

