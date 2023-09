Higinio Martínez pide licencia al Senado; será jefe de gabinete de Delfina Gómez

El senador morenista del Estado de México, Higinio Martínez Miranda, anunció que este martes solicitó licencia a su cargo para incorporarse como jefe de Gabinete y Proyectos Especiales en el gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez.

Durante una breve declaración en el Senado refirió que la mandataria estatal lo invitó el 13 de septiembre, pero no había pedido licencia porque tenía pendientes tanto personales, como en el Senado; sin embargo, confirmó que se integrará a la primera administración morenista en la entidad mexiquense.

Confió en que este mismo martes el pleno aprobará su licencia y aseguró que buscará apoyar a la maestra Delfina Gómez hasta donde ella quiera y buscará ayudar al Estado de México.

"Que me voy y no me voy, sí, ya hoy espero que aprueben mi licencia. Yo fui invitado por la maestra Delfina el día 13 de septiembre, si no me equivoco, a integrarme como jefe de Gabinete y de Proyectos Especiales en su gobierno.

"¿Qué ha pasado en estos días? Tenía que arreglar algunos temas de índole personal, algunos temas de aquí en el Senado. Hoy espero que aprueben mi licencia e integrarme al gobierno de la maestra Delfina y ayudarle a mi estado.

"De ahí soy, de ahí somos los que estamos aquí y me voy hasta donde la maestra Delfina quiera. Hoy espero que mis compañeros aprueben la licencia", señaló brevemente.

