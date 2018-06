Hombres armados irrumpen en casa de campaña del PES en Cancún

La oficina de la casa de campaña del Partido Encuentro Social (PES) en Cancún fue irrumpida esta tarde por tres sujetos desconocidos que portaban armas de fuego.





Esta oficina se localiza a espaldas de la unidad deportiva conocida como “Toro Valenzuela”, cerca de la Ruta 5 en la Supermanzana 73.





Los hombres buscaban dinero y al no hallarlo golpearon a dos personas.

Local Acusa Cuitláhuac al gobernador de bloquear los transportes que se dirigían al cierre de Andrés Manuel

El dirigente estatal del PES, Greg Sánchez Martínez, condenó el hecho y dijo que esto es una muestra de lo que tanto ha señalado la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, Niurka Sáliva, en el sentido de que la inseguridad es el principal lastre de Cancún y las autoridades municipales son incapaces de controlar este problema.





Niurka dijo repudiar el hecho y lo calificó como cobarde ataque e hizo responsables a los tres órdenes de gobierno de lo que le pueda pasar a ella o al personal de su campaña.





“Esto no fue un asalto, sino un mensaje de nuestros adversarios que saben que van a perder”, dijo.





Consideró que todo fue premeditado “para amedrentarnos, ya que, habiendo cosas de valor como equipo de cómputo, no se llevaron nada, por lo que lo consideramos una agresión política. Yo no le bajaré de huevos, ya que esto es un acto cobarde de mis adversarios, que son cómplices de la delincuencia y no puede quedar impune el que hayan amordazado y lastimado a mi gente, ya que incluso algunos están en el hospital”, citó.