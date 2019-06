Este viernes impugnarán victoria de Jaime Bonilla en Baja California

TIJUANA.- Este viernes será impugnada la victoria de Jaime Bonilla, como adelantó El Sol de México, por no cumplir con el tiempo de residencia que marca la ley, anunció Jaime Martínez Veloz, quien representó al PRD en la elección del 2 de junio.

En conferencia de prensa, acompañado del partido, mostró los documentos del gobierno estadounidense que, según él, comprueban su señalamiento, los mismos que el hoy gobernador electo ha dicho que son falsos.

Frente a esa respuesta, Jaime Martínez Veloz pidió a Bonilla Valdez que acuda a los tribunales para acusarlo por esa supuesta falsificación.Dijo que la impugnación será presentada primero en el Tribunal de Justicia Electoral del estado (TJE), donde no espera una resolución favorable, por lo que después buscarán al tribunal federal y espera que todo esto se solucione en un mes.

También consideró que Jaime Bonilla actúa siguiendo los consejos de personajes cercanos a él como el abogado Guillermo Ruiz, y el ex candidato del PRI a la gubernatura, Fernando Castro Trenti.

"A Bonilla se lo están llevando al baile", dijo el otrora candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD)."Si me falta madurez o no es un asunto que me tocaría resolver (...) Descalificaciones las acepto"