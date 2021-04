Félix Salgado amaga con impugnar de nuevo e impedir elecciones en Guerrero

Tras advertir que volverá a impugnar en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida no regresarle la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, adelantó que se plantará el tiempo que sea necesario ante el órgano encargado de realizar el proceso electoral del próximo seis de junio.

Entrevistado en Iguala de la Independencia, donde se instaló en campamento con sus seguidores en su trayecto en caravana a la Ciudad de México, Salgado Macedonio fue cuestionado respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la cual se revocó parcialmente el fallo del Consejo General del INE.

Consideró que la resolución fue “justiciera”, porque el TEPJF reconoció que el INE violó sus derechos políticos, por lo que aseguró “vamos hacia allá, hacia el INE, vamos a ver qué están haciendo (…), vamos a estar allá el tiempo que sea necesario”.

“La candidatura me la van a regresar por ley, no porque me la estén regalando, es por ley que tienen que respetar mis derechos humanos, mis derechos políticos, mi derecho a ser votado, eso nadie me lo puede conculcar, absolutamente nadie y ningún poder”, insistió.

Antes de reanudar la caravana a la Ciudad de México, el oriundo de las Querendas, declaro que “sí no estamos en la boleta, no hay elección”.

“El acuerdo toma el día de hoy 11 de abril a las 6 de la mañana, tomamos el primer acuerdo con los primeros insurgentes; y el segundo acuerdo a las 8:05 horas, ya ratificado. Se va a aplicar en Guerrero el artículo 39 constitucional. Donde radica la soberanía es en el pueblo”, indicó Salgado Macedonio.

Garantizó que la protesta en la sede del INE será pacífica.

El senador con licencia, recordó que luego de recibir la notificación del fallo del TEPJF, el INE tendrá 48 horas para resolver su caso y para esperar el resolutivo, dijo que junto con sus seguidores se instalará en plantón afuera del órgano electoral federal.

“Somos todos, no nada más es Félix y la ley no es selectiva, la ley es general, la ley es para todos, no nada más para unos (…), hay muchos claroscuros ahí”, señaló.