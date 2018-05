Indígenas de Chilón y Sitalá en Chiapas rechazan partidos en próximas elecciones

Indígenas de Chilón y Sitalá solicitaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, no instalar casillas el 1 de julio para la elección de miembros de ayuntamientos, debido a que en asambleas acordaron desechar los comicios por el sistema de partidos políticos debido a que no responde a las necesidades de la gente, y plantean se respete sus derechos, usos y costumbres.

Tras entregar documentos en oficialía de partes del IEPC, María Luisa Jiménez Gómez, representante de las comunidades de Chilón, dijo que la demanda central es la instalación de un gobierno comunitario, ya no queremos los partidos políticos, a la vez, valoran la posibilidad de permitir o no la instalación de urnas para la elección presidencial, de senadores, diputados federales, de gobernador y diputados locales.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Órgano Público Local Electoral, abundó que los partidos políticos pretenden manipular a los indígenas, se aparecen cada tres años, ofrecen lo que no van a cumplir, solo generan falsas esperanzas y solo generan divisiones y confrontaciones; ratificamos nuestra petición y mantenemos la unidad.

Desde el 17 de noviembre del año pasado entregamos la primera solicitud al IEPC, en el mes de enero de este año nos pidió copias de credenciales de elector que avalaran nuestra solicitud, sin embargo, la asamblea comunitaria determinó que no se justificaba el requerimiento y acudimos a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena analizar nuestra petición.

Desde el 2015 los pueblos y comunidades indígenas se empezaron a organizar para hacer frente a las injusticias y el abandono en que prevalecen por parte de los gobiernos, lo que ratificó Diego Mendoza Hernández, presidente de la comisión del gobierno comunitario de Sitalá.

Reiteró que la demanda es un gobierno comunitario en Chilón y Sitalá, tenemos derecho, porque estamos cansados de los intereses y de la manipulación que ejercen los partidos políticos, los recursos públicos se administran mal, los ayuntamientos apoyan con programas y recursos solamente a la militancia del partido en el poder.

Puntualizó que el gobierno comunitario respondería a los intereses del pueblo, por el cambio verdadero, no personal, no más problemas sociales, basta de injusticias, no todo el tiempo despachan los presidentes municipales en la presidencia, sino fuera de la cabecera municipal.