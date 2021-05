INE mantiene la candidatura de Mónica Rangel en San Luis Potosí

Con ocho votos a favor y tres en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó mantener la candidatura a Mónica Rangel, abanderada de Morena en San Luis Potosí.

En sesión del Consejo General, los consejeros decidieron imponer una multa a Morena en el estado, por un monto de cinco millones 923 mil pesos, al señalar que el partido guinda no presentó informes de fiscalización.

Mientras que a la candidata Mónica Rangel y a las precandidatas Paloma Rachel Aguilar Correa y Luz María Lastres una multa por 434 mil pesos, ello al determinar que sólo se sancionarían a las candidaturas por actos anticipados de campaña.

En la sesión extraordinaria, la consejera Claudia Zavala dijo no compartir el proyecto que sólo imponía una multa económica y señaló que la actitud del partido, "es doloso porque nos presentaron un informe, porque no se presentaron porque se dijo que no había precandidatos y aun así se encontraron hallazgos. Estaríamos ante un fraude a la ley porque entonces si los plazos se dan fuera, estaríamos abriendo una puerta de opacidad y de oportunidad para ser omisos”, afirmó.

En su intervención, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, reiteró que un eslabón importante de la cadena de confianza del sistema electoral es la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos políticos, candidatas y candidatos en contienda.

"La fiscalización busca impulsar un proceso de transparencia en el ejercicio de los recursos usados por los partidos políticos, candidatas y candidatos y candidatos independientes que compiten por un cargo de representación popular", recalcó.





