INE presentará demanda por incendio en módulo de atención en Tuxtla

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) presentará denuncia por el incendio causado a las oficinas del Módulo de Atención Ciudadana (MAC) en Tuxtla Gutiérrez, dónde se causó daño a vienes para que se realicen las investigaciones y se deslinden las responsabilidades que sean necesarias.

El presidente del Consejo Local del INE Arturo De León Loredo, dijo que es preocupante lo que ha sucedido, pues también en las instalaciones del Consejo Distrital 06 en Tuxtla Gutiérrez se causo daño a cuatro vehículos, no se causaron daños a documentos, si a bienes, y esperamos que se deslinden responsabilidades; hay cámaras de seguridad y las proporcionaremos a las autoridades, la demanda es que no haya impunidad.

En conferencia de prensa, dijo que no se debe minimizar el caso, desconozco la intensión de estos actos a unos días de las elecciones del 6 de junio, aunque la ciudadanía está dispuesta en acompañar la jornada electoral, la estamos convocando a qué con votos premie a los que deben gobernar.

Levantarnos acta circunstanciadas, hacer inventarios, daremos parte a las empresas aseguradoras y presentaremos denuncia ante la Fiscalía General de la República, no tenemos temor de no cumplir no nuestras obligaciones, vamos a llevar a cabo los comicios y cada uno de los 13 presidentes de igual número de consejos Distritales Electorales Federales recibieron sus paquetes electorales para ser entregados a los funcionarios de casillas.

Pediremos un reforzamiento de la seguridad en las instalaciones de los organismos electorales, el INE no puede reaccionar ante cualquier anuncio, las condiciones de seguridad y de gobernabilidad nos la proporcionan otras autoridades, solo no habrá casillas en Oxchuc y algunas comunidades de Honduras de la Sierra, se espera que se generen condiciones para las elecciones en Venustiano Carranza, explicó.

La ciudadanía quiere un proceso electoral en paz y eso corresponde a otras instituciones, por nuestra parte cumpliremos con la parte que nos corresponde, de realizar elecciones, esperamos la fuerza de tarea que las mismas autoridades de seguridad y gobernabilidad lo determinen, comentó.

De este lunes 31 de mayo y hasta el seis de junio se entregará el material electoral a las mesas directivas de 6 mil 574 casillas para las elecciones del 6 de junio, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía, el 2 de junio a las 24 horas es el último día para las campañas políticas electorales, luego vendrá la veda los días 3, 4 y 5 de junio.





Subrayó que hasta ahora la respuesta ciudadana para la integración de las mesas directivas de casillas es extraordinaria, los nombramientos están al 99 por ciento, no hay riesgo de que una casilla no se integre, con excepción de los municipios que hemos venido mencionando, lo que demandan es seguridad.

Por su parte, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, añadió que estamos listos para la jornada electoral, un ejército de ciudadanos y ciudadanas, y el día 6 de junio a las 8 de la noche comenzarán a fluir los resultados Electorales Preliminares, 59 mil 166 ciudadanos están involucrados en los comicios en la recepción y conteo de los votos.

Lo que falta es que la ciudadanía se exprese en las urnas el 6 de junio, que las inconformidades se expresen en las urnas en las 2 mil 099 secciones electorales en que se divide el estado de Chiapas en los 123 municipios, enfatizó De León Loredo.

En Siltepec se entregarán nuevas boletas electorales por las que se sustrajeron, "estamos listos para la jornada electoral en ese municipio y estamos en espera de que las autoridades responsables nos manifiesten si existen condiciones para el desarrollo de la jornada electoral en ese territorio; habrá que esperar los resultados finales en materia de seguridad en todo el estado y las condiciones para la jornada electoral", finalizó.