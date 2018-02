"Javier Corral cuenta con mi apoyo", aplaude Anaya causa del gobernador de Chihuahua

Javier Corral está demostrando que Chihuahua está saliendo adelante en lo social, político, económico y en el combate a la corrupción que rompe en los hechos el pacto de impunidad, señaló Ricardo Anaya Cortés, precandidato presidencial de Por México al Frente (PAN, PRD y MC), en su llegada al primer informe de gobierno del mandatario estatal.

Dijo que la lucha que se da a través de la caravana demuestra el esfuerzo realizado a través de casusas muy importantes, como la justicia para Chihuahua. “Que el exgobernador y sus cómplices paguen las consecuencias de sus actos”.

Afirmó que es primordial que se devuelva a Chihuahua el dinero que le corresponde. “Javier Corral cuenta con mi apoyo y respaldo”, afirmó el precandidato panista.

A pesar de que el gobernador Corral ha sido de los principales críticos de Ricardo Anaya, éste señaló que no hay más que admiración, gratitud y reconocimiento al trabajo que realiza en el estado.





“Haga llegar nuestra exigencia”

El gobernador Javier Corral Jurado solicitó al secretario de Salud del gobierno federal, José Narro Robles, que le haga llegar al presidente Enrique Peña Nieto la exigencia de Chihuahua para que se realice la solicitud de extradición de César Duarte Jáquez y se depositen los recursos que no han sido entregados.

“Haga llegar al presidente Peña Nieto nuestra exigencia de justicia para que se realice con eficacia y apego a derecho la solicitud de detención con fines de extradición de César Duarte y nuestra demanda de restitución inmediata de recursos que pertenecen al pueblo de Chihuahua”, advirtió.

Aseguró que en Chihuahua no se deseaba la confrontación con el gobierno federal, “ni lo iniciamos, ni lo queremos, pero no nos dejaron otra salida, en los chihuahuenses el único planteamiento es que no aceptamos someternos al centralismo”.

Además, le dijo al funcionario federal que está consciente de que su presencia es un signo de institucionalidad republicana, por eso le pidió hacerle llegar al presidente Peña Nieto un saludo del gobernador de Chihuahua.