No hay persecución política contra alcaldesa Maru Campos: Javier Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rechazó que exista una persecución política en contra de la alcaldesa María Eugenia Campos.

Señaló que por el contrario, se han dedicado a cumplir con el legítimo combate a la corrupción en todas sus dimensiones, sin distingos o excepciones, lo cual ya fue informado al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Directivo Estatal del PAN.

Explicó que la presidente municipal ha buscado la forma de "hacerse la víctima” y que el oficio que giró al partido, tanto del ámbito nacional como estatal, fue lo que desembocó la serie de declaraciones que compartió el pasado 24 de noviembre, durante una rueda de prensa donde acusó al Estado de fabricarle investigaciones en su contra.

"En todos estos meses no se ha movido el expediente, porque no hay delito […] ahora están buscando en todos lados, intentando construir delitos hurgando en mis compras, en mis tarjetas, en los viajes, mis doctores, incluso dónde paso navidades o hasta dónde me peino”, dijo la alcaldesa.

El mandatario consideró que lo que está sucediendo es una apuesta muy audaz en términos de tratar de elevar el costo político de la actuación del gobierno del estado, “pero ni eso hace cambiar nuestra decisión de cumplir con el pueblo de Chihuahua en el combate a la corrupción sin excepciones de partidos o personas”.

Javier Corral Jurado reiteró que nunca se ha hecho, ni hará, manipular alguna autoridad que tenga que ver con la persecución de los delitos.

“Es público desde hace mucho tiempo que la Fiscalía General del Estado abrió investigaciones en torno del asunto conocido como la nómina secreta y en torno de él no hemos distinguido a ningún actor, no se ha distinguido a nadie ni se ha privilegiado a nadie, independientemente del partido al que pertenezca, incluido el mío, este es un compromiso que yo tengo y que lo vamos a honrar hasta el último día de nuestro gobierno”, ratificó.

Sobre la acusación que lanzó la alcaldesa sobre la participación de funcionarios de gobierno para elaborar investigaciones en su contra, el gobernador dijo que los dichos "se tienen que valorar como son y que no tienen nada que esconder en eso, por lo que pidió que Olson y la propia licenciada Inés Martínez digan su punto de vista".

Corral Jurado dijo que no veía ninguna conducta ilícita o indebida y que le parecía que de lo que se trataba era de construir una versión, por lo que recomendó que la Fiscalía Anticorrupción señale con toda claridad qué está pasando con su investigación.

Recordó que la postura de la alcaldesa fue una respuesta a un comunicado que hizo al partido la semana pasada, pues envió una carta al Comité Nacional y al Comité Estatal, dándoles a conocer los motivos y las razones de nuestra actuación en la Operación Justicia para Chihuahua y por qué no se pueden hacer excepciones de ningún tipo.