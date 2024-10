Joaquín Díaz Mena rinde protesta como gobernador de Yucatán

A mí no me mueve ni el poder ni el dinero, a mí me mueve el pueblo, dijo Joaquín Díaz Mena, tras rendir su Compromiso Constitucional como gobernador constitucional de Yucatán.

Llegó el Renacimiento Maya y con ello la justicia social y la transformación, dijo Huacho Díaz al advertir que quien pretenda hacerse rico con el dinero del pueblo, mejor que de una vez renuncie porque no lo va a permitir.

En sesión solemne de la 64ª Legislatura, que se trasladó hasta los bajos del palacio de gobierno, Huacho Díaz comentó que en su gobierno se luchará para combatir la pobreza y desigualdad.

Ante cientos de personas, el gobernador morenista refrendó su entrega y compromiso de trabajo incansable para que la transformación de Yucatán sea una realidad y el Renacimiento Maya traiga consigo prosperidad compartida para los yucatecos.

"Estoy consciente de que al llegar un hombre del pueblo a la gubernatura, asume la deuda histórica que la política tiene con los más desfavorecidos. Lo asumo con patriotismo, porque yo también he venido de abajo, de la cultura del esfuerzo, de la preparación y de creer fuertemente que los sueños sí se pueden alcanzar", agregó.

El gobernador primero envió un mensaje en lengua maya después habló sobre sus proyectos en salud, educación, economía, sin faltar el Tren Maya, polos de desarrollo y un nuevo distribuidor vial.

Reiteró que su gobierno trabajará de la mano con el de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Estoy convencido de que Yucatán será un polo de desarrollo y con la presidenta vamos a lograr que Yucatán se fortalezca y avance hacia un futuro de prosperidad”.

Y remató, “no podemos seguir permitiendo que la desigualdad siga dividiendo a nuestra sociedad. No más un Yucatán para unos cuantos, no más un Estado que ignore las necesidades de la mayoría”.

Después, como lo prometió, entró al Palacio de Gobierno y luego se abrieron las puertas para que entrara el pueblo.