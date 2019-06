"Representan intereses oscuros", Aispuro enfrenta abucheos en acto de AMLO

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y cientos de personas que acudieron a la entrega de apoyos de los Programas Integrales de Bienestar, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, aseveró que no se ha robado ni un centavo del erario.

Durante la bienvenida al primer mandatario, que tuvo una duración de casi 20 minutos, el gobernador apeló en diversas ocasiones a los asistentes que lo abuchearon, por lo que tuvo que interrumpir su discurso para expresar a los asistentes: “ustedes me dicen a qué hora terminan para seguir diciendo al presidente lo que se necesita”.

Por tercera ocasión, el gobernador guardó silencio y preguntó: “¿Puedo continuar? ¿Sí?”, ante los gritos y muestras de rechazo que hacían casi imposible entender lo que decía, para después asegurar al presidente que “más allá de las palabras" su gobierno está comprometido para apoyar la Cuarta Transformación.

Al dirigirse a quienes organizaban los abucheos, Aispuro Torres insistió en ir “más allá de las palabras, porque en las palabras muchos de ustedes vienen y gritan acá, y cuando tienen que dar la cara no tienen el valor para hacerlo”.

En este sentido, sostuvo que “yo sí lo tengo, y puedo hablar de frente porque no le debo nada a nadie, porque no me he robado ni un centavo, le puedo hablar a todo mundo de frente”.

Y por el contrario, aseguró que “ustedes, muchos de los que aquí están, representan intereses oscuros que no tienen la calidad moral para dar la cara”.

Sobre este incidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que “se calentó la asamblea” y dijo que “hay mucha razón y también mucha pasión en la gente", pero subrayó que se debe respetar a las autoridades y que no le importa lo que piensen, pues siempre dice lo que considera necesario y conveniente.

De nuevo, el presidente llamó a la unidad, al recalcar que en tiempo de elecciones hay confrontación democrática, pero al pasar los sufragios debe haber unidad porque “la patria es primero”. Acto seguido preguntó: “¿unidos todos o vamos a seguir pegando? Ya chole con eso, vamos a unirnos para sacar adelante a La Laguna”.