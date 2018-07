"Juntos haremos historia" y una nueva hegemonía política

PRI fue borrado del mapa legislativo de Veracruz

XALAPA, Ver.- Con más del 92% del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no obtuvo ninguno de los 30 distritos locales de Veracruz que se contendieron en las urnas.

Según los datos del PREP, la coalición Juntos Harémos Historia cuenta con 21 distritos, mientras que y la alianza Por Veracruz al Frente habría obtenido nueve distritos.

Entre los distritos que perdió el PRI se encuentra Perote, bastión de su candidato a gobernador, José Yunes Zorrilla, y Álamo.

En ambos ahora aventaja la coalición del PAN-PRD-MC; así como Córdoba, donde va adelante la coalición Juntos Harémos Historia.

La actual legislatura se encuentra integrada por 12 distritos para el PAN; seis distritos para Morena; uno del Partido Nueva Alianza; uno del Partido Verde Ecologistade México; uno independiente y dos por Alternativa Veracruzano (AVE), este último partido desapareció en la pasada elección, por lo que integran la bancada del grupo mixto.

De acuerdo a los datos arrojados por el PREP, la entidad veracruzana tendrá en su próxima legislatura 22 curules por mayoría relativa para el partido de Andrés Manuel López Obrador; y nueve para la coalición Por Veracruz al Frente.

Con poco más de nueve mil 786 actas computadas en el PREP, los distritos en donde habría triunfado la alianza Morena- PES-PT son Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Misantla, Medellín, Córdoba, Orizaba, Camerino Z. Mendoza, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Coselacaque, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II.

Los distritos para la alianza del PANPRD- MC son Tantoyuca, Álamo, Perote, Veracruz I, Veracruz II, Boca del Río, Huatusco y Zongolica. Pánuco y Santiago Tuxtla aun se encuentran sin definirse.

Chilpancingo lo pierde el PRI y Acapulco el PRD

ACAPULCO, Gro.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pierde uno de los municipios del estado que por varias décadas mantuvo en su poder, mientras que el PRD dejó el centro económico del estado, Acapulco, donde Morena ganó con más de 100 mil votos.

Entre los municipios que el Partido Revolucionario Institucional perdió aún con la alianza con el Partido Verde Ecologista de México, se encuentra Chilpancingo qué pasó a la coalición PRD-PAN-MC, así como Iguala donde triunfá Morena con una amplia ventaja.

Asimismo el Partido Revolucionario Institucional, perdió la ciudad de Taxco de Alarcón, donde logró el triunfo el candidato de la coalición PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Marcos Efrén Parra Gómez quien por segunda ocasión será el alcalde del pueblo mágico de Guerrero.

En cuanto al Partido de la Revolución Democrática, el pasado domingo perdió Zihuatanejo donde la alianza PRI-PVEM, logró la victoria y Acapulco el municipio considerado como la “corona de Guerrero”, el cual pasará a ser gobernado por la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” de Morena y Partido Encuentro Social,Adela Román Ocampo quien obtuvo más de 100 mil votos a favor del proyecto político que encabezó.

Por su parte, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, reveló que robaron y destruyeron paquetes electorales en los municipios de Tlapa de Comonfort, Ahuacotzingo y Chilapa de Álvarez, pertenecientes a los distritos electorales federales 05 y 06.

Foto: El Sol de Hidalgo

PAN aventaja en Guanajuato, pero pierde los municipios del sur

IRAPUATO, Gto.- Con más del 89% de casillas computadas, el PAN lleva ventaja en 25 de los 46 municipios. Morena obtiene Salamanca, el emblemático. El PRI fue desplazado a la tercera fuerza política.

De los 46 municipios que conforman el estado en 25 Acción Nacional tiene ventaja, en 11 el PRI, la coalición Juntos Harémos Historia de Morena-PT- Encuentro Social tiene cinco alcaldías, el PRD en dos, el PVEM en dos y Nueva Alianza en una. Guanajuato, Silao, San Miguel de Allende y Celaya son otros de los municipios donde el PAN lleva amplia ventaja.

En el caso de Salamanca, la coalición Juntos Haremos Historia se mantiene como la victoriosa con la expanista Beatriz Hernández Cruz.

Once municipios de la región este y sureste los cambiaron de color, principalmente las zonas en donde se ha generado mayor incidencia delictiva como Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Salvatierra y Villagrán.

Los Apaseos y Villagrán con actual administración panista, tendrán otra cara, de acuerdo a los resultados preliminares, ya que en Apaseo el Alto es María del Carmen Ortiz Terrazas, de la coalición Juntos Harémos Historia, quien encabeza la votación; en el Grande, el Verde se ha puesto a la delantera con Moisés Guerrero, y en Villagrán, Juan Lara Mendoza de Nueva Alianza.

Guanajuato tiene 22 distritos locales, y 20 son hasta el momento para la coalición Por Guanajuato al Frente (PAN-PRD). En el caso particular de el tercer distrito, el único en el que el PAN no estuvo en coalición con el PRD también es para el PAN. El PRI no obtiene ningún distrito. En 2015 había ganado tres.

Foto: El Sudcaliforniano

Jalisco se pinta de naranja en la elección local y en la federal

GUADALAJARA, Jal.- Encabezados por Movimiento Ciudadano, la alianza Jalisco al Frente obtendría el control del Congreso local con 18 distritos ganados, en tanto la coalición Juntos Harémos Historia solo conseguiría dos, aunque mantiene la lucha en dos distritos, en los que mantiene diferencia de un punto porcentual por debajo de MC, segun el corte del PREP.

De la misma manera, la mayoría de las diputaciones federales serían para MCPAN-PRD con ventaja en 17 distritos. Morena-PES y PT obtendrá dos y el PRI solo una.

BAJA PARTICIPACIÓN

La tendencia del PREP marca una participación ciudadana cercana al 60% de los electores, y el virtual ganador de la elección a gobernador se mantiene el abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, con el 40% de los votos.

Las primeras proyecciones hechas por los titulares del INE en Jalisco y del IEPC marcaban que se tendría una participación del 70% en la entidad, según la apreciación que tenía sobre la afluencia de votantes, sin embargo la realidad será otra y no se podrá llegar ni al 60%, menor que en otras elecciones presidenciales computadas en el estado.

No mandan priistas al Senado

Foto: El Sol de San luis

SAN LUIS POTOSÍ.- El estado tiene un nueva composición política, ya que por primera vez en su historia no tendrá senadores priístas, debido al triunfo de Leonor Noyola del PRD, Marco Gama Bazarte del PAN y Primo Dothé Mata de Morena. Por alcaldías, el virtual ganador en la capital fue Xavier Nava Palacios del PAN y MC, quien se la arrebató al PRD. En la Huasteca, el PRI perdió los ayuntamientos más importantes de la zona.





PRI con ventaja en municipios

HERMOSILLO.- En los municipios de Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, San Luis Río Colorado y Caborca, considerados de los más grandes de Sonora, la coalición Juntos haremos historia (Morena – PT – Encuentro Social) lleva ventaja en los conteos del PREP. De los 72 municipios que integran al estado la coalición Todos por México (PRI- PANAL- PVEM) aventaja en 25; mientras que Juntos haremos historia habría ganado 20.

Sonora al Frente (PAN- PRD) sumaría 12 municipios, con el 51.50% de las actas computadas.





Independiente se queda con San Pedro

Foto: David Casas / Corresponsal

MONTERREY.- San Pedro Garza García, la llamada “Joya de la Corona" de Acción Nacional será gobernada por el independiente Miguel Treviño tras 29 años de gobierno emanados del PAN, mientras que en Monterrey el PRI está en riesgo de no retener alcaldía.

Con el 100% del SIPRE, el candidato independiente a la alcaldía de San Pedro lidera la contienda en el con el 47.4% en tanto que la candidata Rebeca Clouthier del PAN tiene un 36.5%. Sería el primer independiente en gobernar esa localidad metropolitana.