Kuri sale del hospital listo para el debate

Maurico Kuri González, candidato del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente a la gubernatura de Querétaro salió esta mañana del hospital donde permaneció en observación, tras sufrir un incidente vascular en una arteria cerebral.

En un mensaje a través de redes sociales, el candidato panista informó de su salida al señalar que esta agradecido con la vida y confirmó su participación en el debate programado por el Instituto Electoral de Querétaro para mañana jueves.

"Muy agradecido con la vida, con los doctores y con cada una y uno de ustedes que me escribieron y me enviaron sus buenas vibras. ¡Esto no se acaba! Vamos al debate y vamos fuerte"

El dirigente estatal del Acción Nacional, Agustín Dorantes Lambarri, anunció ayer, en rueda de prensa, que fue el lunes 26 de abril cuando Kuri sufrió este incidente y fue trasladado al Hospital Ángeles en la capital para ser atendido por su médico familiar, quien confirmó que estaba fuera de peligro y recomendó dos horas menos de trabajo por día.

Kuri González, reconoció que este incidente “fue un sustote”, pero ahora ya enfocado en la preparación para el primero de dos debates que se tienen previstos.

— Mauricio Kuri (@makugo) April 28, 2021

“Esto no se acaba Vamos al debate y vamos fuerte “ , dice en el mensaje de estas mañana que tiene una duración de 44 segundos.

También agradeció a quienes a través de mensajes expresaron buenos deseos para la recuperación de la salud.