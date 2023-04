La gente tiene miedo de salir: Lenin Pérez promete combate al narcomenudeo si gobierna Coahuila

TORREÓN. “No podemos hablar de que hoy tenemos seguridad (en Coahuila) cuando ves en las colonias cómo circula el narcomenudeo, el cristal, el fentanilo que está llegando y envenenando a los jóvenes hasta matarlos”, dijo Lenin Pérez Rivera, candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien aseguró que es preocupante la descomposición social que existe en las colonias populares de todo el estado.

En entrevista para El Sol de La Laguna, el también exalcalde de Acuña dijo que lo primero que hará al ser gobernador será combatir frontalmente el narcomenudeo, meterle mano a la creación de centros de rehabilitación y elevar a nivel de subsecretaría el tema de la salud mental para combatir el tema de las adicciones que son causa de otros delitos.

“Ese grave problema de adicciones trae consigo otro tipo de delitos, como los robos. Los robos hormiga están a la orden del día, pues los adictos se están robando lo que encuentran a su paso. La violencia familiar es alarmante ante la descomposición por las adicciones, entonces no tenemos una seguridad real”, advirtió Pérez Rivera.

Aclaró que tiene muy claro cómo atender el tema de la seguridad, pues cuando fue alcalde de Acuña, pudo mantenerla en paz mientras el estado vivía su momento más complicado.

También señaló que le “meterá mano” a la actual policía estatal, pues hoy ocupa los primeros lugares en casos de denuncias por violaciones a los derechos humanos a nivel nacional.

“Cuando se recorren los 38 municipios nos damos cuenta de la realidad, de que faltan oportunidades para los jóvenes, de que la gente tiene miedo de salir a las calles y de que el terrible problema de las drogas sigue destruyendo los hogares”, recalcó.

Lenin Pérez Rivera consideró que Coahuila es uno de los estados más endeudados de México y por ello lo primero que hará si gana la elección, será buscar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle sea el conducto para que los bancos realicen la quita del capital de la enorme deuda —de 43 mil 681 millones de pesos al corte de 2020— que enfrentan los coahuilenses, pues esto de las renegociaciones ya se convirtió en un negocio millonario para unos cuantos.

“Ya siendo el gobernador de Coahuila, con una buena defensa jurídica (...) tenemos que iniciar una defensa, sentando a los bancos para negociar el capital, no una reestructuración que es lo que se ha convertido en un gran negocio, es el momento de decirle a los bancos, ya te pagamos el capital, que la deuda tiene un origen ilegal y que si no aceptan, nos iremos a la moratoria, eso no lo va a hacer ningún gobernador del PRI, Morena o PT, nosotros sí lo vamos hacer”, advirtió el candidato de la UDC.

Señaló que, así como en su momento, el país salvó a los bancos con el Fobaproa, le pedirá al Presidente y a la Secretaría de Hacienda que ayude a Coahuila y a otros estados de la República “que están de rodillas con estas enormes deudas” para negociar con los bancos la quita de todo el capital.

“Para que las entidades como Coahuila se libren de ese lastre y tengamos liquidez para hacer la obra que se necesita”, recalcó.

Llamó a los coahuilenses a no aceptar dádivas, pues además de la enorme deuda que tiene el estado, éstas no ayudan a la población a salir de la marginación.

“Estamos en un estado donde se sigue lucrando la pobreza y la marginación,y no se le brinda una calidad de vida a la gente, con dádivas que no les sacan de la pobreza”.

Añadió que Coahuila se encuentra en una encrucijada para rescatarlo y pidió a sus conciudadanos entender que la forma en que se gobierna no es correcta.

“Tenemos el derecho y el privilegio de vivir mejor, pues está en manos de los ciudadanos el 4 de junio decidir este rescate”, recalcó.

Finalizó diciendo que los tres candidatos que compiten contra él en esta elección son del PRI, parte de la demagogia que se dedica a ofrecer dinero en becas, programas, cuando saben que las colonias no tienen agua, pavimento, ni alumbrado público.