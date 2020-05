Digan cuál artículo se violó y renuncio: Bonilla

“En democracia se gana y se pierde”, fue el resumen del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en relación con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la llamada Ley Bonilla.

Dicha reforma ampliaba el periodo de gobierno de Bonilla Valdez a cinco años, cuando originalmente se estableció que serían dos para empatar las próximas elecciones con las intermedias de 2021.

El ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar señaló que esto se fraguó desde el anterior congreso de Baja California sin embargo el gobernador comentó que no se hará ninguna investigación.

“De mi parte no tiene por qué haber ninguna investigación. Yo creo que el congreso es libre y soberano. Es una de las cosas que tienen que empezar a entender en el centro, que los estados tenemos soberanía y nunca se ha respetado eso. Entonces creen que nosotros debemos bailar a su ritmo. El ministro Zaldívar no dijo cuál artículo se violó… Una serie de conclusiones a las que llegó, pero el tema este es con el congreso, ni siquiera este, el anterior”.

Insistió que para decir que algo es inconstitucional algo deben decir cual artículo se violentó. “Ustedes digan cuál artículo y yo renuncio a la gubernatura. Pero no hay un artículo, eso es la realidad de las cosas, puedes tener mayoría pero no quiere decir que tengas la razón”.

Más tranquilo, el primer mandatario encendió su pipa y afirmó que van a acatar la decisión de la SCJN, misma a la que reconoció como la máxima autoridad del país. No obstante, apuntó que presentaron sus argumentos y los ministros “votaron como tenía que votar. En una democracia se gana y se pierde. Aquí yo creo que el que realmente pierde es el estado, porque lo someten a una elección innecesaria, pero nosotros seguimos en lo mismo”.

La “Ley Bonilla” fue un gran fraude a la Constitución, en sentido técnico. Bajo la apariencia de reformar el régimen interno del estado, se alteraron los resultados de un proceso electoral concluido, violando el voto público y la soberanía popular. #SCJN independiente y autónoma. pic.twitter.com/Zk0MuNDFVW — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 11, 2020

Dejó claro que él no está de acuerdo con “el posicionamiento porque hasta ahorita nadie pudo decir que artículo de la constitución se violó. Nosotros seguimos pensando que estamos bien, pero vamos a respetar la decisión”.

Bonilla Valdez, explicó que él presentó un programa de gobierno de cinco años y que van a seguir vamos a seguir igual, con el mismo énfasis.

“Los días que seamos gobernadores, hasta ese momento voy a dejar de trabajar para mi estado, el énfasis será igual. No se baja el ritmo del trabajo, yo no he descansado un solo día desde que tomé posesión y a todos ustedes les consta. Nos va tocar a nosotros ayudar con un buen gobierno al próximo gobierno, y estamos seguros nosotros de que el PAN no va a ganar en Baja California, porque el gobierno nuestro va a demostrar un verdadero cambio”.

Advirtió que seguirá trabajando para acabar con la corrupción y lanzó una advertencia al PAN: “creen ellos que haciendo a Jaime Bonilla a un lado no va haber un candidato o candidata bueno y están equivocados”.