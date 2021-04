"Lo que no mata, fortalece", le dice Marko Cortés a su candidata Maru Campos en Chihuahua

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza brindó su apoyo a Maru Campos, su candidata a la gubernatura de Chihuahua, tras los señalamientos de cohecho, tras haber aprobado presuntamente una “nomina secreta” cuando era diputada local en esa entidad.

Al acompañar a la alcaldesa de Chihuahua capital en su arranque de campaña en la Ciudad de Camargo, el líder nacional panista le manifestó su apoyo a su candidata y le expresó: “Amiga, vamos por todo, vamos a ganar. Dicen, señoras y señores, y que lo oiga quien lo tenga que escuchar, que lo que no mata, fortalece y a Maru con tanto ataque, cada día, la fortalecen más. Vamos con todo mi querida Maru, vamos a ganar”, expresó el líder de Acción Nacional.

La alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura del Estado Grande, María Eugenia Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, debido a que se le imputa a ella y otros legisladores locales del PRI y Partido Verde, la implicación en la aprobación de una nómina secreta que operó durante la administración del ex gobernador César Duarte.

De acuerdo con el Ministerio Público, la hoy candidata, Maru Campos habría recibido 9 millones de pesos por encubrir una nómina secreta, junto con otros legisladores que también recibieron sobronos del entonces gobernador priista, quien actualmente está detenido Miami, Estados Unidos y en proceso de extradición por el presunto delito de peculado por mil 230 millones de pesos de las arcas del estado de Chihuahua.

Ante esto, le líder nacional panista dijo en el mitin de arranque de campaña de Campos Galván —a quien un juez ordenó que se le retuviera su pasaporte para que no salga del país—, que, ella, “es una mujer de trabajo, comprometida, luchona y que no se dobla, una mujer que ha dado buenos resultados como alcaldesa y es por ello que será la próxima gobernadora de Chihuahua”.

Destacó además que, en una reciente encuesta, Maru Campos está ganando tres a uno frente a Morena en la ciudad de Chihuahua, mientras convocó a los chihuahuenses a unirse “para ponerle un ¡ya basta! a Morena y a no permitir que entre a Chihuahua”.

Finalmente, Marko Cortés dijo que “los morenistas, señoras y señores no solamente son incapaces, no solamente son corruptos sino son unos cínicos sinvergüenzas que no están viendo el daño que le hacen a México”, destacó.

En estos momentos, el presidente del PAN está por realizar un mitin más en la Plaza del Ángel en la Ciudad de Chihuahua.

Es de recordar que el panista inició el trabajo de acompañamiento de sus candidatos a los distintos cargos de elección durante el primer minuto de este domingo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde llamó rechazar al partido Movimiento Ciudadano quien no ha podido abatir la inseguridad en ese estado, el cual gobierna desde Enrique Alfaro desde diciembre de 2018 y también pidió a los ciudadanos a “poner una alto a MORENA” y su “gobierno destructor de México”.