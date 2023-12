Enrique Alfaro acusa falta de acuerdos en el Senado para elegir a la ministra de la SCJN

La falta de diálogo y acuerdos entre los senadores para poder designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es lamentable y una falta de respeto a la constitucionalidad del país, además dejó la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mande el mensaje de que tendrá un máximo órgano de justicia a modo, aseguró el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez.

“Que el Senado de la República no haya podido generar consensos para nombra a la ministra habla también de la incapacidad que se tuvo de resolver el problema del Tribunal Electoral, es inadmisible, es muy extraño lo que está pasando y lamentable porque a final de cuenta violenta el orden constitucional y se da una muestra de la falta de disposición para encontrar acuerdos por el bien de México”, agregó.

Ante el escenario en el que el mandatario López Obrador nombró a Lenia Batres para suceder a Arturo Zaldivar en la SCJN, quien renunció para incorporarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, se le cuestionó al gobernador Alfaro Ramírez si no se dejaba abierta la puerta para que el jefe del Ejecutivo tenga un "organismo a modo" o bajo su control.

“Si no es así, cuando menos eso pareciera y me parece que el hecho de que por primera vez no sea el Senado el que nombre a un integrante de la Suprema Corte de Justicia es una muy mal señal hacia los mexicanos y hacia la impartición de justicia", dijo el mandatario local.

Alfaro Ramírez sostuvo que "todo lo que sucede dentro del Senado de la República y la agenda legislativa es lamentable ya que no se asumen o toman los acuerdos conforme a las necesidades e intereses de los ciudadanos".

Enrique Alfaro dijo también que lo ocurrido el miércoles en la máxima representación de los mexicanos "es una muestra de la falta de voluntad para dialogar o llegar a acuerdos, aquí en Jalisco tenemos la autoridad moral para hablar de cómo inclusive con quienes son tus adversarios políticos y en la víspera de las elecciones se deben de construir acuerdos”.

Del mismo modo, concluyó que "no se puede perder de vista la responsabilidad política que tienen los que llegaron a los cargos públicos con el apoyo de los ciudadanos y sobre todo “no se puede perder la obligación constitucional que tenemos de procesar estos temas con civilidad y en el espacio que le corresponde".

