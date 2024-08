Mario Marín sale luego de tres años en prisión: ¿por qué estaba detenido el exgobernador de Puebla?

Una vez más, el caso de Mario Marín Torres ha vuelto a los medios, luego de que se diera a conocer que el político, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005, continuará su proceso legal con arraigo domiciliario en Puebla.

Fue este sábado 10 de agosto cuando se llevó a cabo una audiencia en la que se resolvió un amparo promovido desde este viernes por parte de los abogados defensores, para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva del expolítico.

Y es que, desde hace tres años, el exmandatario poblano se encuentra en el Cereso de “El Altiplano”, conocido también como “Almoloya”, uno de los de mayor seguridad en el país.

Justicia Liberan a Hugo Adolfo Karam, relacionado con el caso de tortura contra Lydia Cacho

De esta manera, se concedió el amparo y se ordenó el cambio a medida cautelar, debido a que el delito de tortura por el que se le investiga, no amerita prisión preventiva oficiosa, asimismo, se le determinó una multa económica por 100 pesos y quedará en libertad bajo la condición de utilizar un brazalete localizador y ahora el ex ejecutivo estatal tendrá un arraigo en Puebla, pero ¿Por qué fue detenido Mario Marín?

La jueza #AngélicaOrtuñoSuarez le impone una multa de sólo 100mil pesos (al gobernador que tiene un chalet en Suiza), lo libera Justo en la recta final en que esperábamos la sentencia firme por tortura. Así el poder del ex gobernador de Puebla dentro del Poder Judicial @SCJN… — Lydia Cacho (@lydiacachosi) August 10, 2024

“Mi gober precioso”: La llamada de Mario Marín con Kamel Nacif

El caso de Mario Marín se remonta a 2005, cuando la periodista Lydia Cacho publicó el libro "Los demonios del edén", en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados políticos mexicanos y algunos empresarios, entre ellos Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, a quienes señala como responsables de esa red de trata de menores.

Meses después, en diciembre de ese mismo año, la también activista fue detenida en Cancún –donde residía-, por agentes de la Policía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia, quienes sin contar con orden de captura, la trasladaron a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif, quien había interpuesto la demanda.

Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.

Tras el incidente, en febrero de 2006, se dio a conocer una grabación entre Mario Marín y Kamel Nacif, llamada en la que surgió el apodo de “El gober precioso”:

Secretaria: “Señor Nacif, le voy a comunicar al señor gobernador”.

MM: “Qué onda mi Kamel”

KN: “¡Qué Pasó mi Gober Precioso!

MM: Mi héroe chingao

KN: "No, tú eres el héroe de esta película, papá"

MM: "Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras".

KN: Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración.

En esa misma llamada, Kamel Nacif felicitó al mandatario y hasta le ofreció un regalo.

KN: “Para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima, de un “cognac” que no sé a dónde te lo mando”.

MM: “Pues a Casa Puebla, a Casa Aguayo para echármela”

KN: “¿Te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una”.





Lydia Cacho denuncia a Marín y a Nacif por tortura

Luego de que se difundiera la llamada, Lydia Cacho comenzó una batalla jurídica, pues en marzo de 2006 denuncio a Mario Marín y a Kamel Nacif, por tortura, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Asimismo, en abril de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió investigar si el gobernador poblano había violado los derechos humanos de la también escritora, pero en 2007, los ministros absolvieron al exmandatario. No obstante, la periodista no se dio por vencida y continuo la batalla legal.

Años después, en julio de 2018, el comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución en contra del Estado Mexicano por el caso de Cacho, sin embargo, fue en ese mismo año cuando un Juez de Distrito en Cancún negó librar orden de aprehensión contra Marín Torres y Kamel Nacif.

A pesar de que todo parecía favorecer al priista, en abril de 2019, una magistrada revocó la decisión y ordenó la detención del exmandatario poblano, y fue así como la última aparición pública de “El gober precioso” fue el 31 de marzo de 2019 en el arranque de campaña del candidato priista a la gubernatura del Estado, Alberto Jiménez Merino.

Sociedad Lydia Cacho reacciona a muerte de Jean Succar Kuri: "el fin de la pesadilla"

Detienen a Mario Marín por caso de Lydia Cacho

El 3 de febrero del 2021 agentes de la Fiscalía General de México (FGR) detuvieron al exgobernador de Puebla, en un domicilio en Acapulco, Guerrero, que se informó era de su hermana.

Y es que, el exmandatario llevaba dos años que estaba siendo buscado por acusaciones de haber ordenado la detención ilegal y tortura de Cacho en 2005.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

A tres años y medio de que Mario Marín fue detenido, la decisión de que abandone la cárcel, se tomó en audiencia encabezada por la jueza Segunda de Distrito de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien aprobó el cambio de medidas cautelares a favor del ex mandatario.

Nota publicada en El Sol de Puebla