Mauricio Kuri rinde protesta como gobernador de Querétaro

Mauricio Kuri González rindió protesta como gobernador del estado de Querétaro para el periodo 2021-2027, con la presencia de Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, y Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores.

Durante sesión solemne de pleno de la LX Legislatura, Francisco Domínguez Servién hizo entrega de la Constitución Política del estado de Querétaro a Mauricio Kuri González.

En dicha sesión, Ricardo Astudillo Suárez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció el trabajo del gobernador saliente Francisco Domínguez Servién al dejar un estado con deuda cero y propuso la creación del primer banco de agua que permita suministrar el vital líquido por los próximos años, propuesta que buscará impulsar en conjunto con el gobernador Kuri González.

Daniela Márquez Salgado, diputada de Querétaro Independiente (QI), expresó que es importante seguir haciendo de Querétaro un estado de progreso y apuntó que con esta toma de protesta del gobernador más votado se inicia un nuevo capítulo en el estado.

Anuncia inversión de mil 66 mdp en sus primeros 100 días

En un lapso máximo de 30 días, todos los funcionarios de primer y segundo nivel deberán presentar y hacer pública su 5 de 5, anunció Mauricio Kuri González, gobernador del estado de Querétaro, quien garantizó que con ello serán el primer gobierno estatal que cumpla con la transparencia

Lo anterior, significa que deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, de no intereses y fiscal, así como una carta de antecedentes no penales y prueba antidoping; con ello, enfatizó que no habrá espacio para la ineptitud ni para la corrupción.

Asimismo, adelantó que se decretará un programa de ahorro y un análisis detallado de la hacienda pública para financiar el nuevo modelo de desarrollo del estado.

Kuri González también informó que se pondrá en marcha el Instituto Queretano del Emprendedor y se entregarán becas del 50% a nuevos estudiantes que ingresen a las universidades públicas del estado. “Lo reitero, tener miles de becarios está muy bien, pero tener miles de empresarios está mucho mejor”, subrayó.

El gobernador del estado dio a conocer que el próximo mes se anunciará el arranque de la construcción de una clínica Post-Covid, y adelantó que en los primeros 100 días de gobierno se invertirán mil 66 millones de pesos en la construcción de más de 130 obras sociales de infraestructura y vivienda.