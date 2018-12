Me voy sin ningún reniego: renuncia Manuel "Meño" Herrera al PRI

Con carácter de irrevocable Manuel Herrera Ruíz presentó su renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional, después de más de 20 años de pertenecer a dicho instituto político.

“Me voy sin ningún reniego, ni pataletas, es porque me incorporo a proyectos familiares”, señaló en entrevista Meño Herrera.

Mediante las redes sociales, el expriista dio a conocer el documento que entregó en las instalaciones del tricolor, el cual fue recibido a las 12 horas con 31 minutos, dirigido al presidente del comité Directivo Estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, el escrito manifiesta que es una decisión personal y voluntaria en estricto apego a los principios institucionales.

La razón por la que Herrera Ruíz expresó separarse de la militancia del Revolucionario Institucional es, por motivos personales, vinculados a proyectos familiares, sin embargo indica tener un profundo agradecimiento por la formación obtenida, apoyo y oportunidades recibidas por dicho instituto político.

Al ser cuestionado sobre su incorporación a otro partido, respondió que no ha tenido ningún acercamiento ni con otro partido, ni tampoco cuenta con alguna invitación del gobierno federal a participar en la administración.

“Mi ciclo en PRI se terminó, pero me voy agradecido con el Partido por lo mucho que me brindó, nunca lo traicioné, me la jugué con el PRI siempre y cuando me lo pidieron cedí mi lugar sin reniegos” indicó el entrevistado.

Entre los puestos que ha desempeñado Manuel Herrera se encuentran consejero político municipal, estatal y nacional del tricolor, Dirigente estatal de la CNOP, presidente estatal del PRI del 2014-2016, dos veces diputado local por la bancada del PRI, ha sido candidato a diputado federal, candidato a la presidencia municipal y candidato local por el tercer distrito en el pasado proceso electoral 2017-2018.

Para finalizar, Meño Herrera señaló que por el momento tomará un descanso de la política, sin embargo subrayó que esta en su forma de ser el servir a la gente y la política es parte de su vida.