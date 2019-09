Medicamentos se entregarán como Coca-Cola y Sabritas: AMLO

Aplicando un esquema de entrega tan eficiente como el de Coca-Cola o las Sabritas, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a mejorar el abasto de medicamentos en hospitales, centros de salud y dispensarios en zonas alejadas del país.



Desde el centro de Tamaulipas sostuvo el Dialogo con la Comunidad del Hospital Rural Tula para la Atención Médica y Medicamentos Gratuitos donde aseguró se mejorará el abasto de fármacos.

“ Pongo de ejemplo a Coca-Cola y Sabritas, que llegan a los lugares más distantes, así estregaremos nosotros, me canso ganso o nos vamos a hacer patos ” dijo en el evento en que estuvo acompañado del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.



Desde 1937 un presidente de la República no visitaba este municipio cuna de la cuera tamaulipeca y ahora lo hizo López Obrador en su recorrido de hospitales rurales, siendo Tula el número 50 de un total de 80 en todo México.



"Estamos visitando los hospitales del IMSS Bienestar, conozco el programa desde que inicio hace 40 años que comenzó IMSS Coplamar, luego cambió de nombre a Solidaridad, Progresa Oportunidades y hoy IMSS Bienestar, se mantuvo este programa y se va a fortalecer" aseguró.



Son cuatro las líneas de acción la primera en lo que respecta al abasto de medicamentos “que no falten en las unidades médicas, centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar y hospitales en generar de Tamaulipas”.

Para supervisar esta operación se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar dirigido por Juan Ferrer mientras que Alejandro Calderón será encargado del abasto de las farmacias.



“El propósito es que estén los medicamentos que se requieren no solo el cuadro básico o algunas claves, no, no puede haber discriminación, tiene que haber todos los medicamentos es un compromiso que estamos haciendo. Nada de pretexto que están lejos las comunidades” aclaró López.



Suficiencia en personal médico y de enfermería es el segundo tópico “hay plazas y vacantes en hospital y no se encuentra quien pueda cubrirlas quieren estar en ciudades por eso vamos a mejorar los tabuladores para se ganen más los Médicos enfermeras rurales”.



El tercer rubro serán Ampliación y mejora de instalaciones, mejora de equipos “ya que algunos están para museo, no solo en Tula sino en todo el país”.



Finalmente y después de un discurso de casi una hora el presidente se comprometió a basificar a los trabajadores de la Salud “no habrá eventuales o por contrato, es el pueblo curando al pueblo”.