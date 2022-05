Melissa Guízar, diputada infantil del Congreso de Michoacán, alza la voz por mujeres desaparecidas

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Con exigencias de justicia para las mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas en el país, Melissa Guízar Godoy, de 10 años de edad, originaria de Apatzingán, Michoacán, dio su discurso en el Parlamento Infantil 2022 del estado.

La participación de la pequeña de 10 años acaparó y llamó la atención en redes sociales, al señalar las omisiones de cada nivel de gobierno ante la violencia hacia la mujer y la superficialidad con el que las autoridades abordan estos temas.

"Presidente, legisladores, fiscales y ustedes también, señores de a pie: tienen que cambiar esa manera tan a la ligera con la que tratan los feminicidios y diseñar acciones factibles que sean reales y no una simulación que solo refuerza la desigualdad y discriminación por la que somos objeto las mujeres en la vida diaria", exigió Melissa.

También, repitió algunos comentarios machistas de los cuales ha sido testigo:

"He escuchado de unas personas que las mujeres no debemos de vestir ni comportar de cierta manera para no exponernos, para no atraer a los delincuentes. Pero luego me pongo a pensar, la pequeña Damaris, de tan solo tres años, fue atacada vilmente, de una forma que mi cabeza aún no logra comprender, es ahí cuando me pregunto: ¿qué clase de vestimenta habrá usado esta pobre niña para ser víctima de tanta maldad? ¿Qué comportamiento habrá tenido esa pequeña para buscar o atraer a esta persona? ¿Alguien en esta sala puede responder alguna de mis preguntas? Porque no lo entiendo", relató la diputada de 10 años.

Finalizó asegurando no querer ser ella una de las víctimas, pero tampoco ninguna otra mujer, pues todas, agregó, “merecen llegar sanas y salvas a sus casas”, demandando con ello una atención más precisa de parte de las autoridades, además de la aplicación de la ley respecto del feminicidio.

¿Quién es Melissa Guízar?

Melissa Guízar Godoy cursa el cuarto grado de la Escuela Primaria Ilustración, de Apatzingán, Michoacán. Como participante del Parlamento Infantil 2022 presentó el tema Seguridad de las Mujeres en México.

Para formar parte de este evento el Congreso de la entidad, se requirió contar entre 10 a 12 años y enviar su propuesta de Iniciativa de Decreto, Propuesta de acuerdo o Posicionamiento; también CURP y boleta de calificaciones.

Luego de que su participación se volviera popular en redes sociales, Guízar Godoy creó sus propios perfiles oficiales, con la intención de continuar compartiendo contenido en Facebook, Twitter e Instagram.