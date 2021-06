Miguel Ángel Navarro Quintero, ganador virtual a la gubernatura de Nayarit

Con corte a las 22:50 horas el Programa Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Nayarit registra como ganador virtual a la gubernatura a Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato de la alianza "Juntos Haremos Historia”, misma que se encuentra integrada por MORENA-PVEM-PT-PANAL.

Navarro Quintero hasta dicha hora, sostiene el 49. 76% de la votación que se traduce en 17 mil 835 votos de los 30 mil 921 contabilizados. En segundo lugar, se posiciona el candidato de Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores Medina con el 20.52% de la votación lo que significa 7 mil 352 votos.

En tercer lugar se encuentra la candidata Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, abanderada de la Coalición " Va por Nayarit" conformada por PAN-PRI-PRD con el 17.22% de la votación que representan 6 mil 171 votos.

En lo que respecta a Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla que son los tres con mayor población en la Entidad, en el primer municipio, Geraldine Ponce de "Juntos Haremos Historia" lleva la delantera con 51.9% de la votación que se traduce a 7 mil 51 votos, mientras que en BADEBA, la elección se encuentra cerrada entre Carmina Yadira Regalado Mardueño de "Juntos Haremos Historia" con 2 mil 933 votos y Jaime Cuevas Tello de " Va por Nayarit" con 2 mil 821 votos, el segundo con el 41.54% y la primera con 43.19%. En Santiago se presenta la misma situación, Eduardo Lugo de "Juntos Haremos Historia, tiene mil 327 votos que es el 39.44% y Manuel Narvaez de "Va por Nayarit" contabiliza mil 69 votos que es el 31.71%.

Es de mencionar que para las elecciones 2021, en el Estado, participaron dos alianzas y 6 partidos, algunos locales de nueva creación como Visión y Valores (VIVA) y Levántate para Nayarit, el cual fue creado por la líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), Agueda Galicia Jiménez, quien fue designada por este ente como candidata al Poder Ejecutivo, sin embargo, tan solo cuenta hasta el corte con mil 603 votos que es el 4. 47%.

Sobre el desarrollo de la jornada a las 7:30 horas en el Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó la sesión extraordinaria con la presencia de 6 consejeros y representantes de partidos políticos en donde se declaró sesión permanente a efecto de dar seguimiento a la jornada electoral de Nayarit y a la misma hora el Instituto Electoral de Nayarit (IEEN) hizo lo propio en este sentido.

Foto: Crys Benítez | El Occidental

Dicha actividad fue observada por 213 mil personas, misma en la que estuvieron fungiendo como funcionarios 130 mil nayaritas en las mil 723 casillas instaladas, quienes fueron elegidos al azar y capacitados adecuadamente.

La lista nominal en la Entidad es de poco más 890 mil ciudadanos.

Estas elecciones fueron atípicas debido a la actual emergencia sanitaria, ante ello se estuvieron implementando las medidas sanitarias, tanto para los votantes, así como para los funcionarios para impedir que pueda generarse contagios por Covid-19.

Al igual que el IEEN, el INE confirmó que Nayarit registró una jornada tranquila, pues los incidentes fueron menores en comparación a otras Entidades en donde la violencia se hizo presente.

El presidente del INE, Eduardo Trujillo dijo que se tuvieron 17 incidentes de los que y en gran parte tuvieron que ver con ciudadanos que acudieron a votar a casillas que no le correspondían, por lo que no se encontraban en lista nominal, lo que ocasionaba enojo; Igualmente fueron reportados retrasos en la instalación de las mismas y se tuvo una denuncia de amenazas a un presidente de casilla en Bucerías, Bahía de Banderas, quien prefirió no asistir a esta y tuvieron que sustituirlo, no sin antes acudir la policía para calmar los ánimos de la gente que exigía que se abriera ya, pese a que los inconformes ni votaban en esta.

Por su parte el IEEN, anunció que les reportaron 19 incidentes, cuya naturaleza no ha sido grave ni delicada, por lo que la jornada electoral se desarrolló en paz y con buenos resultados, marcando un precedente histórico, ya que es la elección con mayor participación de mujeres en la historia de Nayarit.

Política Marina del Pilar de Morena saca contundente ventaja para alcanzar gubernatura en BC

En el 77. 6 por ciento de las casillas no se necesitó tomar de la fila a personas para que se desempeñaran como funcionarios de casilla y no se reportó la existencia de alguna casilla que no se pudiera instalar.

El reporte más serio llegó desde Bahía de Banderas, en donde la candidata a la Presidencia Municipal por el partido de MORENA, denunció intimidación, por lo que la Guardia Nacional acudió a atender la denuncia y dar el seguimiento necesario.

Para las votaciones se apostaron 10 casillas especiales en todo el Estado, cuyo objetivo es que las personas que están en tránsito, pudieran votar en estas. Dos de esta clase se casillas ubicadas en la Central Camionera de Tepic, registraron alta afluencia de votantes, que deacuerdo a las denuncias, señalaron que el fenómeno sucedió porque llegaron camiones con ciudadanos de La Yesca, solicitando votar, puesto que en su municipio la elección local fue cancelada.

La elección, aseguraron fue más lenta de lo normal, debido a los estrictos protocolos de salud que se solicitaron en cada casilla, pero sobre todo se destacó que fue una jornada civilizada, ordenada y sin violencia.

En materia de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Benito Rodríguez Martínez, confirmó que desde el pasado sábado se instaló la Mesa de Seguridad conformada por las diversas corporaciones en la materia tanto estatales como federales, entre estas, La Marina, El Ejercitó, La Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dependiente de FGR , la SSPC y los homólogos en el Estado.

Dicha mesa recibió a través del número de emergencia 911, alrededor de 100 quejas, mismas que fueron atendidas, pero al trasladarse hasta el lugar de los presuntos hechos, resultaron improcedentes.

Respecto a La Yesca, a raíz de que las instalaciones del Consejo Electoral Municipal en donde se resguarda el material electoral, fueron tomadas por simpatizante de Rosa Elena Jiménez Arteaga a quien le retiraron la candidatura por la vía independiente, debido a que no es indígena, fue imposible realizar las elecciones a cargos locales, pese a que se agotó el diálogo, anunció por la mañana el presidente del IEEN, Francisco Zermeño, quien además aseguró que posteriormente se habrá de llevar una elección extraordinaria en la que solo se escogerá presidente y Síndico, así como regidores, sin embargo no dio detalles en cuanto a la fecha en la que se podría realizar, aunque extraoficialmente se maneja que podría ser para diciembre del presente año.

En lo que concierne al INE el presidente del órgano, Eduardo Trujillo, confirmó que la elección a cargos federales, si se pudo establecer, puesto que se trasladó todo el material desde Compostela. En la Yesca de las 20 casillas, solo una, reportaron, no fue instalada, la cual se ubica en la comunidad de Huanacaxtle y dado a su lejanía llevarían el material por vía aérea, pero al no tener libre la pista de aterrizaje, decidieron no desplazarse hasta el sitio.

El consejero del IEEN, Francisco Zermeño Ayón, sobre la entrega de constancia a los candidatos electos, dijo que comenzará para el siguiente miércoles. En este proceso se tuvieron poco más de 2 mil 500 candidatos.

Antes de que el PREP tuviera un avance significativo, a las 20:30 horas los integrantes de "Juntos Haremos Historia" convocaron a conferencia de prensa en donde se declararon vencededores, confirmando que las encuestas de salida, así lo mostraban, por lo que la gobernatura, así como a la Alcaldía de Tepic, era para ellos y con un amplio margen.

En su primer mensaje, después de terminar la jornada, Miguel Ángel Navarro Quintero, agradeció el apoyo y la confianza de los nayaritas que depositaron en él y en los partidos coaligados, confirmando que será un gobierno de unidad y no de confrontaciones.

Los partidos que conforman "Va por Nayarit" hasta el cierre de esta edición se mantuvieron en silencio, puesto que no dieron declaración alguna sobre la tendencia en los resultados, aunque su abanderada Gloria Núñez a través de Facebook posteó: "Muchas gracias a todas y todos los nayaritas por participar en esta jornada electoral, la más grande de la historia de México. Dada por concluida la elección, seguimos en espera de los resultados finales, más quiero aprovechar para felicitar a la sociedad por hacer valer sus derechos, que el resultado sea para bien de las y los ciudadanos".

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ignacio Flores en su red social también escribió "La votación ya cerró. Ahora sigue el conteo de votos y cuidar la decisión de las y los nayaritas. Estamos muy contentos porque vimos mucha participación en las urnas y en estos momentos, estamos recibiendo muy buenas noticias de muchos miembros de nuestros equipos en todo el estado.

Nosotros vamos a ser prudentes y a esperar que los resultados confirmen la victoria. Felicitó a todas las y los nayaritas valientes que participaron este día".