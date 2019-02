Morena depura a aspirantes en Puebla

PUEBLA.- Aunque fueron siete los aspirantes que se registraron para ser precandidatos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla, la Comisión Nacional de Elecciones sólo aprobó los registros de Luis Miguel Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandro Armenta Mier, quienes este domingo arrancaron con sus actividades de precampaña.

Con esta resolución, la Comisión Nacional de Elecciones dejó fuera al excandidato Abraham Quiroz Palacios, al abogado Ramiro León Flores, a la profesora Olivia Paz Carrera Cabrera y al experredista Luis Ortega Morales.

De acuerdo con el documento de la resolución, estos cuatro perfiles fueron rechazados porque no les alcanzó el nivel de conocimiento y trayectoria política para cumplir con el objetivo de Morena en la elección extraordinaria de Puebla.

“Ésta Comisión Nacional de Elecciones arribó a la conclusión de que el trabajo político realizado por los aspirantes registrados, que no fueron seleccionados, no es suficiente para ser considerados como perfiles idóneos que potencien adecuadamente la estrategia político electoral de Morena en el estado, toda vez que, tomando en cuenta la trayectoria política y el nivel de conocimiento y aceptación, podemos considerar que los perfiles de los compañeros que no fueron aprobados obedece fundamentalmente a que no han consolidado un trabajo político suficiente que les permita gozar de aceptación generalizada entre los ciudadanos”.

Aunque en la convocatoria se había establecido que sólo en caso de que más de cuatro aspirantes pasaran el primer filtro se llevaría una encuesta para seleccionar al candidato, en el documento aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones se establece que los tres precandidatos serán medidos en un estudio de opinión para definir la candidatura.