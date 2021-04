Morena impugnará decisión del IEPC tras retirarle 21 candidaturas en Jalisco

Jalisco.- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), impugnará la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de retirarles 21 candidaturas -entre las que está Tonalá con Sergio Chávez y Tlajomulco con Marcela Michel- indicó la delegada del CEN en Jalisco de Morena Yeidckol Polevnsky, "de ese tamaño es el miedo que nos tienen", agregó.

Yeidckol Polevnsky representante de Morena en Jalisco dijo que impugnarán las 21 planillas que le retiró el IEPC.

Manifestó que le sorprendió que en la sesión del IEPC todos los partidos políticos se unieran contra Morena "así es el miedo que tienen de que perderán".

Hasta el representante de Movimiento Ciudadano (MC) parecía ser el de Morena al estar pidiendo continuamente la lista de las planillas de Morena y como quedaría este partido.

"Yo la verdad lo disfruté mucho", dijo Yeidckol.

La morenista señaló que ante el IEPC están agotadas las instancias ahora van a las siguientes para defensa de los derechos de los candidatos porque "ningún error administrativo justifica quitarle su derecho constitucional a un candidato para ser electo".

Por lo que "los vamos a defender porque es tarea del partido".

Calificó la sesión del IEPC de "locura", todos los partidos en contra de Morena ¿saben por qué? "así está el miedo, saben que les vamos a ganar, saben que están perdidos".

Todo el discurso que traen estos partidos no son sus ofertas de campaña sino son ataques de que sí "Morena trae tierrita en las uñas, si Morena se levantó tarde o temprano, o porque bostezó, todo es contra Morena" que lo que demuestra que "somos los que traemos la fuerza y vamos a ganar".

El árbitro electoral, detalló, tiene que ser neutral y lo que vio fue la posición de los partidos en contra de morena.

"Yo vi al de MC y de verdad que lo grabé, porque de verdad me daba risa ¿y la lista de Morena, Morena, Morena?, ¿Es el representante de Morena o de MC".

Si se enoja uno cuando ve esas posturas de los otros partidos, pero a la vez lo disfruté porque vi de que tamaño es su miedo y de que tamaño su preocupación y de que tamaño es su conciencia de que no puedan ganar".

Aseguró que recuperarán las 21 candidaturas.

"Nosotros efectivamente somos muy respetuosos de la ley, yo le agradezco a nuestro candidato en Guadalajara y a la mayor parte de candidatos de Morena que esperaron hasta ser nombrados oficialmente para hacer su campaña. Eso demuestra que Morena si respeta la ley, que Morena si cree en las instituciones", subrayó.

La representante morenista, destacó que a los que iniciaron campaña el domingo en los primeros minutos sin haber tenido la validez de la candidatura "les urgía empezar porque ven que la tienen perdida los otros partidos políticos".

A quienes se adelantaron en sus campañas de Morena como el caso de Alberto Uribe de Zapopan y Alberto Maldonado de Tlaquepaque dijo que hablará con ellos porque la línea era empezar todos al mismo tiempo respetando los lineamientos del IEPC.

Yeidckol dijo no entender lo que sucedió porque todos los candidatos de Morena entregaron todos sus documentos".

Algo pasó, manifestó la también ex dirigente morenista, porque la autoridad electoral entregó un recibo general lo que no puede ni debe hacerse, ya que deben entregarse por planilla, por municipio y eso no le pareció a Polevnsky.

Se recurrirá a las instancias jurídicas correspondientes para defender todas y cada una de las candidaturas de Morena.

Esta es una campaña muy importante a nivel nacional " la más grande de la historia donde se compagina muchos elementos, nadie se esperaba una elección de esta dimensión es muy fuerte, muy grande", agregó.