Movimiento Ciudadano competirá solo en el Edomex en 2024

El partido Movimiento Ciudadano en el Estado de México no tiene dudas y ha decidido ir solo a las elecciones locales del siguiente año, donde se disputarán los espacios de la Legislatura local y la integración de los 125 municipios, pues tiene profundas diferencias ideológicas con el PRI y la ciudadanía no avala que se sume al frente amplio que conforman PAN, PRD y el tricolor.

El líder estatal de ese partido, Juan Zepeda Hernández afirmó en entrevista que no se sumarán a ninguna alianza, descartó que haya costos políticos por no haber participado en la elección por la gubernatura, pues el tiempo les dió la razón y anunció que el 50% de las candidaturas serán para la sociedad civil.

Competirán solos

El senador Juan Zepeda explicó que de acuerdo con una encuesta el 70% de la población no respalda que se sumen al frente amplio que integran PRI, PAN y PRD, y tienen profundas contradicciones con el proyecto del tricolor.

"Y mientras el PRI esté en una coalición de esa naturaleza se cancela cualquier posibilidad de que vayamos a limpiarle la cara. Que Movimiento Ciudadano aparezca al lado del PRI es que se jale hacia nosotros ese desprestigio que acarrea el PRI, y de manera fundamental y profunda tenemos contradicciones ideológicas e históricas con el PRI. Siempre se ha combatido desde las trincheras".

Ejemplifico que él entró a la actividad política para que el PRI no gobernara y para acabar con las prácticas de ese partido, por lo cual sería una contradicción histórica aparecer con el Revolucionario Institucional. "Soy de quienes de ninguna manera apoyo la visión de que podríamos ir con el PRI".

En materia política, dijo, decidieron participar solos después de realizar una amplia encuesta en los estados que representan una gran oportunidad para crecer y encontraron datos reveladores, entre ellos: un rechazo de la ciudadanía hacia el PRI de más del 70% en todo el país y el hecho de que ese mismo porcentaje está en contra de que se sumen al Frente Amplio.

Eso, añadió, refuerza que no se ven compartiendo siglas, ni proyecto con el PRI, pues el argumento fácil de "juntémonos todos" no convence a toda la ciudadanía y desde diciembre vienen haciendo un ejercicio de encuentros, foros y eventos con la sociedad civil para plantear el rumbo que quieren para el país y MC se ha comprometido a adoptarlo como su eje programático.

"Estamos muy tranquilos, haciendo lo que tenemos que hacer, respetuosos de la ley, con definiciones políticas claras que nos llevan a la conclusión de que Movimiento Ciudadano Ciudadano va a participar solo".

No habrá costo político

Al ser cuestionado si considera que podría haber un costo político por no haber participado en la elección por la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda consideró que no lo habrá, pues el tiempo les dio la razón y demostró que sí hubo acuerdo entre PRI y Morena y que MC hizo bien en no participar en una farsa.

En el propio PRI, advirtió, se acusó al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza de entregar el Estado de México, pues a diferencia del mandatario de Coahuila, aquí el jefe del Ejecutivo estuvo ausente y se allanó el camino para que ganara Morena.

"No tendremos un costo, me parece que llegamos con la autoridad moral para decir: ya ven, lo advertimos", señaló y añadió que ahí están las acusaciones de ausencia, desapego y abandono de parte del gobierno estatal y de no buscar que la población les refrendara la confianza.

"El tiempo nos dio la razón, y ante esos hechos nos prepararemos para el 2024, después de que se demostró un contubernio. No fuimos comparsa de una farsa".





Candidaturas

En lo que toca al tema de las candidaturas aseguró que su partido es el único que ha abierto de manera consistente sus candidaturas a la ciudadanía y no contempla en sus estatutos la obligación de ser militante para ser candidatos o candidatas, pues se privilegia a la ciudadanía por encima de la militancia.

De hecho, dijo, dan el 50% de los espacios a la sociedad civil y así lo harán en el proceso 2024.

"El 2024 no será la excepción, seguirá esa constante de abrir el 50% o más de candidaturas a gente que sin estar afiliado a Movimiento Ciudadano coincide con nuestro proyecto, coincide con nuestra visión de país, de Estado, de municipio para que puedan ser candidatos".

Juan Zepeda Hernández consideró que la meta no es sólo mantener el registro, pues se están preparando para gobernar el país y para ganar otras gubernaturas, mayorías en congresos locales, municipios y diputaciones locales y federales.

"Estamos preparando el triunfo, nuestra visión no es tan corta para decir que tenemos que mantener el registro; no, nosotros nos estamos preparando para gobernar este país".

Respeto a la ley

El senador de MC refirió que su partido es pulcro y absolutamente respetuoso de las normas, mientras otros bloques quebrantan las leyes electorales con campañas adelantadas, uso de recursos nada claro, propaganda, giras y eventos cuando no es tiempo de campañas.

El partido naranja, señaló, en septiembre se reunirá en consejo nacional para emitir convocatorias para todos los cargos de elección, desde presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados locales y federales.

