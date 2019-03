Lanza MC a Enrique Cárdenas como candidato a la gubernatura de Puebla

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano anunció que el exrector de la UDLAP y ex aspirante a candidato independiente en 2018, Enrique Cárdenas Sánchez, será su candidato a la gubernatura del estado de Puebla en la próxima elección extraordinaria que se llevará a cabo el 2 de junio.

Fue el dirigente nacional del partido naranja, Clemente Castañeda Hoeflich, quien hizo el anuncio desde la Ciudad de México y resaltó el perfil ciudadano de Cárdenas Sánchez que coincide con la ideología de Movimiento Ciudadano.

.@MovCiudadanoMX ha respondido al llamado de @SumamosxPuebla y me ha invitado a ser candidato a la gubernatura de #Puebla, lo que agradezco. Esperamos que más partidos acepten la invitación para respaldar esta candidatura verdaderamente ciudadana. #YoSíQuieroContrapesos — Enrique Cárdenas Sánchez (@ECardenasPuebla) 6 de marzo de 2019

Clemente Castañeda no descartó la posibilidad de sumar a otros partidos en candidatura común como lo solicitó el exrector de la UDLAP, quien un día antes advirtió que si no se sumaban por lo menos dos fuerzas políticas, no aceptaría la candidatura.

El PAN está por iniciar su reunión de la Comisión Permanente a puerta cerrada y se espera que en el transcurso del día se dé a conocer al abanderado que impulsará el panismo en la entidad.

pic.twitter.com/HEqpk5oA6m — Enrique Cárdenas Sánchez (@ECardenasPuebla) 6 de marzo de 2019

Local

Estado