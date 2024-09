No hacer lonche al marido es microviolencia, afirma un diputado de Tamaulipas

No querer hacer el lonche al marido o no tener relaciones sexuales con este, son las acciones que el diputado de Morena, Marte Alejandro Ruiz Nava, consideró como actos de microviolencia que la mujer puede cometer hacia el hombre.

“Si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace lonche, también se puede decir que es una micro situación de violencia”, afirmó.

“Si no comparte una noche con él, es decir, que le duela la cabeza y no quiera tener una relación sexual, también es una microviolencia, porque no está cediendo a estar con su pareja” agregó.

Entrevistado sobre la posibilidad de que avance la iniciativa, en que la propone proteger al hombre y evitar que sea víctima de discriminación, el legislador planteó que no se le presta atención a las denuncias que realizan los varones.

“Estamos hablando que la violencia está en todo tipo de situaciones, con el simple hecho de que hoy se le hace más caso a una situación de denuncia para mujeres y no a favor de los hombres”, afirmó.

Pese a sus opiniones respecto a lo que es la microviolencia, afirmó dentro de su iniciativa no estar en contra de la movilización de las mujeres por sus derechos.

“No estoy en contra del movimiento de las mujeres y de la lucha por los derechos”, aseguró.

La integrante del colectiva feminista Mujer Manglar, Martha de la Cruz López, dijo a EL SOL DE TAMPICO, que este tipo de programas incentivan la violencia hacia las mujeres.

“Existe una libre expresión que nosotros defendemos, pero existe una línea delgada en la que se tiene que observar cual es la opinión y donde ya se está realizando un discurso de odio o se está incitando a la violencia”, remarcó.

Violencia contra las mujeres en México

En contraste con lo referido por el diputado Marte Alejandro, México es uno de los países donde existe violencia contra la mujer.

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, en materia de feminicidio, en el 2022 nuestro país se ubicó como el segundo país donde más feminicidios se registraron, 976 en total.

El INEGI señala que en México, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida.

La violencia psicológica fue la de mayor revalencia (51.6 por ciento), seguida de la violencia sexual (49.7 por ciento). En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6 por ciento), seguido de la relación de pareja (39.9 por ciento).

Así también, entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 42.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más experimentó, por lo menos, una situación de violencia. Destaca también la violencia psicológica como la más alta (29.4 por ciento), seguida de la violencia sexual (23.3 por ciento).

Además, la violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 por ciento), seguido del laboral (20.8 por ciento).

