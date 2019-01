"No midieron consecuencias", Alfaro crítica desabasto de gasolinas en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pidió al Gobierno de la República respeto y comunicación cuando vayan a tomar una medida que impacte a los intereses de la gente, sobre todo en un tema como el abasto de gasolina.

Entrevistado en el marco de los trabajos de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, Alfaro Ramírez indicó que confía que Petróleos Mexicanos (Pemex) de la cara y brinde información para no tener problemas de encono social.

“Debe haber respeto a los estados y debe haber comunicación, que tengan la atención cuanto menos de hablar con nosotros cuando vayan a tomar una medida que impacte los intereses de nuestra gente. Esa ruta no se tomó y ahí están las consecuencias. Ojalá Pemex de la cara y de información para no entrar en un asunto de encono social”, detalló.

A pesar de que respalda la decisión de combate al robo de combustible, “me parece que no se midieron las consecuencias y el impacto que iba a tener en los ciudadanos, una medida que si bien me parece plenamente justificada, creo que está siendo muy mal implementada”.

“No hubo previsión ni Planeación sobre los efectos colaterales que esta decisión iba a tener y en un momento en el que se estaba dando el regreso de vacaciones y el inicio de clases lo que ha habido es un impacto fuerte en los ciudadanos, principalmente del área metropolitana de la segunda ciudad más grande de México”.

El mandatario jalisciense aseguró que existe malestar, pero hasta ahora no hay protestas, por lo que, añadió, se ha tratado de mantener a la gente informada, a pesar de que “tuvimos una llamada con el director de Pemex hasta el lunes y me planteo que se está tratando de resolver este problema”.

Acotó que tiene muchas dudas sobre el ritmo del abasto de combustible a través de pipas e informó que a Jalisco estarán por llegar 94 mil barriles. “Es una cantidad impresionante, no sé cómo lo estén pensando hacer porque una cosa es llevar la gasolina a la ciudad y luego, el segundo problema, es cómo los distribuyes a los centros de abasto”.

“Yo espero es que se cumpla el compromiso que hizo el director de Pemex de estar en comunicación permanente y permitirnos hacer una evaluación detallada de cómo va funcionando la estrategia para apartar el día de mañana con datos de cómo está impactando este ajuste que se hizo con el envío de barriles que se envían a la ciudadana, valorar si se está avanzando en la solución del problema o se está generando un problema mayor”.

Enrique Alfaro confió en que le desabasto no sea un asunto político, pero “nuestra molestia está en que nunca se nos avisó qué se iba hacer, no tomaron previsiones para que la medida que ha tomado el presidente y que por supuesto, tiene nuestro respaldo y nos parece bien que se combata este delito, pero no estamos de acuerdo en que las medidas que toma el gobierno federal tengan que afectar a los ciudadano”.

“Si se hubiera hecho una planeación adecuada, si se hubieran tomado medidas para definir cómo iba a ser el modelo alternativo de abasto, se pudieron haber evitado las molestias que vivieron una gran cantidad de tapatíos y que generó un profundo malestar social”, subrayó.