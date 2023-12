No requiero el aval del Congreso para volver a la gubernatura de NL, afirma Samuel García

Samuel García reapareció con un evento al norte de la zona metropolitana de Nuevo León y asegura que no necesita el aval del Congreso para retornar al cargo de gobernador, y que no incurre en desacato.

Te podría interesar: Acusa Sheinbaum intento de imposición en Nuevo León

Informó que ya le avisó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Congreso local de que reasume funciones y confió en que en las próximas horas el interinato no quedará.

Del mismo modo, García Sepúlveda informó que buscará a Luis Enrique Orozco en las siguientes horas para avisarle de su regreso.

Política Crisis política en Nuevo León: se asumen dos como gobernadores

En el evento donde arrancó la reconstrucción de un oyente vehicular en el municipio de Escobedo, fue presentado como gobernador constitucional del Estado.

García habló con la prensa y reiteró su postura de que no hay desacato, que no necesita al Congreso para que revoque la licencia.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"No hay ninguna incertidumbre porque una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación. Cuando yo decidí no participar y no usar la licencia en automático como gobernador constitucional reasumo funciones, desairo la licencia y eso es suficiente".

Añadió que los medios de comunicación y "pseudo abogados" quieren inventar que hay dos gobernadores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Decirle a todo Nuevo León, no hay duda, van a querer inventar los medios, algunos pseudo abogados que hay dos Gobernadores, eso es mentira, la gente votó por Samuel García Gobernador Constitucional, tengo licencia y decidí no usar".