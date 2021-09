No sacarán agua de La Boquilla, promete Maru Campos

DELICIAS. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, afirmó que logró un acuerdo de palabra con funcionarios federales para que no se vuelva a extraer el agua de la presa La Boquilla con otras intenciones que no sean el uso agrícola, por lo menos en los próximos tres años.

“Y quiero decirles en ese sentido que nos hemos dado a la tarea en estos meses de transición, el diputado Mario Mata y una servidora, de establecer contacto con dependencias del Gobierno federal y va por muy buen camino el tema del agua para temas futuros, va muy bien el tema del agua, tenemos, tenemos ya un acuerdo, una promesa expresa que no hemos podido hacer en papel pero que ya está lista, y que tiene bases y fundamentos técnicos y lógicos para que no se le quite el agua a la presa Boquilla, por lo menos en los próximos tres años”, dijo.

Hace un año, se generó un conflicto por el desfogue de la presa La Boquilla para cumplir con el pago del Tratado Internacional de 1944 con los Estados Unidos, que obliga a nuestro país a entregar parte del caudal del río Bravo.

El saldo del conflicto fue una mujer muerta a balazos y su esposo lesionado de gravedad, ataque en el que se vio envuelta la Guardia Nacional; la detención de cuatro campesinos del municipio de La Cruz.