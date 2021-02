Jalisco pondrá orden en el tema de prostitución infantil

A un mes de asumir la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Alberto Esquer Gutiérrez, destaca en entrevista con El Occidental que desde la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes le entrarán con todo al tema de la prostitución infantil y trata de personas.

“Es delicado, pero no podemos ser omisos”. Todo lo que tiene que ver con las familias jaliscienses “es prioridad para este Gobierno”, aseveró.

Se puso un lapso de 6 meses para poner orden en todos los albergues que dependen del Gobierno del Estado y supervisar los particulares, evitar que ocurra lo del menor maltratado físicamente (murió después) en el albergue 100 Corazones.

En los próximos días, anunció que se reabrirá el Trompo Mágico con nuevos programas y talleres, además de que los jueves el ingreso será -inicialmente- con 200 niños.

De la misma manera, Esquer Gutiérrez adelantó que se blindarán los programas sociales, que a pesar de ser año electoral no se pueden detener, pero en los próximos días anunciará la creación de un Consejo Ciudadano no gubernamental.

Es una especie de “Coneval estatal” que vigile que los programas no tengan el “carácter electoral” y supervise que funcionan, que lleguen a la población que lo necesita y que realmente están erradicando la pobreza.

¿Cómo recibe este nombramiento?

Recibo con mucho gusto el nombramiento como Secretario de Asistencia Social, llevo 20 años en el servicio público, fui diputado federal, local, alcalde de Ciudad Guzmán y Secretario de Agricultura.

La ONU ya dijo que no serán grupos vulnerables, sino grupos prioritarios: niños, niñas, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad.

¿Cómo les van a entrar al problema de prostitución infantil y trata de personas?

En días pasados el Gobernador tuvo una reunión importante con la Senadora Josefina Vázquez Mota, quien prevé esta Comisión en el Senado de la República, con el Poder Judicial, el Secretario General de Gobierno y más actores.

México es uno de los 10 países donde se registra más la prostitución infantil y la trata de personas. Lo más triste es que Puerto Vallarta tiene esta problemática, no podemos taparnos los ojos y hacer caso omiso.

Estamos en estudio, estoy pidiendo todos los informes, tengo 28 días que entré a la secretaría, pero desde este sistema lo vamos a abordar a través de la Procuraduría de la Defensa.

¿Cómo será el blindaje de los programas sociales?

Los programas sociales a pesar de la elección no pueden parar, seguiremos con entrega de uniformes, vivienda, alimentos, atención a personas con discapacidad. Sin duda hay que blindar que no tengan el carácter electoral.

La próxima semana daré a conocer la creación de un Consejo Ciudadano no gubernamental que esté pendiente del cuidado de los programas sociales, como un Coneval nacional, el cual está obsoleto, no lo está atendiendo el Gobierno de la República. El de aquí será como un “Coneval estatal”, conformado por instituciones, académicos, investigadores, para supervisar la buena aplicación de los programas y saber sí estamos erradicando la pobreza, nos diga sí estamos haciendo las cosas bien y poder cuantificar las tareas.

¿Qué hará en los albergues y evitar lo ocurrido con el menor en 100 Corazones?

Me doy seis meses para meter en orden a los albergues que dependen del Gobierno del Estado y empezar una gran supervisión de orfanatos, albergues, casas hogar que son de la sociedad civil.

El de 100 Corazones, el Cabañas, en 6 meses los vamos a tener como albergues privados, al 100 por ciento en una mejora en la calidad y la infraestructura. Los niños, adultos mayores, personas con discapacidad que están bajo la tutela del estado tienen que recibir las mejores atenciones y lo demostraré en los próximos seis meses con los cambios haremos.

¿Es buena la legislación en materia de la niñez?

Hay gran avance en la legislación de menores, de hecho me tocó estar como legislador cuando se creó la Procuraduría de la Defensa de los niños, niñas y adolescentes, un marco legal bastante robusto y serio que funciona bien. Hoy está al frente Eurídice Paredes con gran experiencia en la materia. Pronto daremos noticias importantes, no todas alagadoras, vamos a entrarle con todo al tema de la trata de personas, de prostitución infantil, que no son temas sencillos, pero que es parte de esta procuraduría.

¿En adopciones cómo van?

-En el Cabañas son casi 300 niños y niñas que tienen derecho a tener un hogar, un papá, una mamá. Serán adopciones bajo un marco legal y una transparencia total, agilizar, pero haciéndolo bien. Hay que recordar que muchos de los procesos caen en el Poder Judicial y no nos podemos meter.

¿Está haciendo una reingeniería en la Secretaría?

En esta reingeniería, hemos hecho ocho grandes ejes: los de la niñez, de inclusión, adultos mayores, reconstrucción del tejido social, familias, con personas de calle. Se tiene un presupuesto de 3 mil 400 millones de pesos que se operan de manera transversal. Es decir que todas las Secretarías tendrán que ver con los grupos prioritarios.

¿Qué abarca esta reingeniería?

-Se está en un rediseño. Por ejemplo un Sistema Integral de Apoyo para el programa Mi Pasaje que se amplía a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad que utilizarán la tarjeta al subirse al transporte público, Línea 3, próximamente a Mi Macro y Mi Bici.

Este año el programa de Mochilas, Uniformes y Útiles Escolares es “bandera blanca” llegará a todos los rincones del Estado desde el kínder hasta la secundaria del sector público.

¿En qué otros rubros se trabajará?

Se rehabilitarán y dignificarán más de 100 mil viviendas en los 125 municipios que tienen piso de tierra, no tienen tinacos, ni calentadores sociales. Se ejercerá una inversión de 80 millones de pesos.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se rehabilitarán y dignificarán unidades habitaciones como ya se hizo en El Sauz y Fray Antonio Alcalde.

“No hablamos de poner piedras, drenajes que también son necesarios, sino de atender grupos prioritarios que son las familias”.

¿Cómo será el aplicar los programas de manera transversal?

El Gobernador me ha pedido que, a través de esta Secretaría, hagamos el Desarrollo Integral de las Familias de manera transversal.

El programa de inclusión para personas con discapacidad será en todos los espacios deportivos, parques, espacios de salud y de toda la atención personalizada a personas con discapacidad.

De esta manera, transversal se pondrán a los grupos prioritarios en todas las secretarías.

¿Cómo ha sido el llevar los apoyos en esta pandemia?

Ha sido difícil y nos pone un reto importante en este 2021 para que la pandemia nos ayude a desdoblar todos los programas que tenemos con mayor rapidez. Jalisco es el primer estado en generación de empleos, somos el que produce el 25 por ciento de los alimentos que se proveen en el país.

EL DATO

-Presupuesto de 3 mil 400 millones de pesos

-La Secretaría integra: la extinta SEDIS, DIF Jalisco, Trompo Mágico, Hogar Cabañas, albergues, Subsecretarías como Jalisco Te Reconoce, Jalisco Reconstruye Tu Hogar.