Candidata de MC en Ixtlahuacán denuncia a alcalde del PRI por amenazas de muerte

Por amenazas de muerte, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Otilia Díaz Enciso, presentó denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y ante el Congreso del Estado contra Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde con licencia de este municipio y quien busca la reelección por el PRI.

El Occidental informó que la candidata acudió a la Oficilía de Partes del Poder Legislativo: “vengo a pedir el respaldo del Congreso del Estado para dentro de sus facultades forme una Comisión Especial para dar seguimiento a este caso".

¡No quiero ser una víctima más, no quiero ser un número más del conteo de políticos asesinados!

Justicia Piden 155 candidatos protección en 14 estados por violencia

Hizo un llamado urgente a las autoridades para solucionar este problema de inseguridad.

A través del padre de sus hijos, Cervantes “lo amenazó con matarlo sino me convencía de retirarme de la contienda por la Presidencia Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, le dijo que si no me retiraba de la campaña él se moría.“

La amenaza más grave fue el pasado 10 de mayo “recibí mensajes escritos vía whatsapp a mi celular y dos videograbaciones en donde unos criminales torturan y matan con una crueldad inusitada a unas personas, los mensajes provenían de un número desconocido”.

Justicia Fiscalía de Puebla investiga asesinato de candidata del PVEM y su colaboradora

Ya acudió también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría General de Gobierno y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) tienen conocimiento de su situación.

Tiene temor por su vida y la de sus 2 hijos, indicó.

Este municipio se localiza a 41.7 kilómetros de la zona conurbada de Guadalajara, que señala la aspirante a pesar de ello, es un municipio olvidado de las autoridades, la gente tiene miedo.

Tiene amenazado a la población que simpatiza con su candidatura de que les quitarán sus trabajos en el Gobierno Municipal, los apoyos que reciben. “Las acciones de intimidación se han dado en el terreno político y contra los ciudadanos, a vehículos que portan la calcomanía de apoyo a mi campaña les han roto los vidrios y ponchado las llantas; simpatizantes y familiares les han tomado fotos en mis eventos para retirarles los apoyos de 70 y más”.

Política Asesinan a Rodrigo Salado, candidato del PRI a regidor en Guerrero

Propietarios y empleados de negocios también han sido atemorizados.

Conoce más:



-Ixtlahuacán de los Membrillos se ubica a 41.7 kilómetros de la zona conurbada de Guadalajara

-Desde que inició la precampaña se dio el hostigamiento y amenazas por parte del alcalde con licencia Eduardo Cervantes contra la candidata.

-Los mensajes que le envían:”el doctor Eduardo es un rival fuerte que tiene el sartén por el mango”: “el mundo se volvió violento y me gustaría ayudar para bajar esa ira de la gente”; lo malo de esto es que nuestras familias están en riesgo de tanta inseguridad que existe”.

LA FRASE

No quiero ser un número más del conteo de políticos y candidatos ejecutados.

Otilia Díaz Enciso