Para mayor seguridad, blindan estados durante proceso electoral

-Aspirantes en Morelos, en la mira de la PGR

Candidatos y alcaldes vinculados al crimen ya son investigados





CUERNAVACA, Mor.- El gobierno del Morelos está preparado para quien gane la elección, afirmó Ángel Colín López, secretario de Gobierno. En entrevista con El Sol de Cuernavaca, reconoció que el Ejecutivo está listo "para que la gente decida quién va a suceder, y lo vamos a hacer con mucha institucionalidad… No hay miedo, hay todas las condiciones para que sea quien la gente decida quién sea… también hay condiciones para que la transición se dé en paz".

Reconoció que en Morelos hay focos de atención. "No tenemos un incidente concreto que nos haga suponer que tendremos problemas en la jornada electoral", aunque dados los hechos de las últimas semanas, en los cuales dos candidatos en Amacuzac fueron detenidos por vínculos con organizaciones criminales, se tiene especial vigilancia en la zona, donde pudieran presentarse "hechos no muy favorables en los que debemos estar muy atentos".

El Secretario de Gobierno advierte que habrá una vigilancia muy puntual a través del Centro de Comando C5, para estar atentos a todo lo que pudiera suceder durante la jornada electoral y tener capacidad de respuesta suficiente.

Y si bien algunos discursos de candidatos no han abonado al clima de paz, Colín López, reconoce que se trata de fraseo de campaña. "Buscan reflectores de la ciudadanía, buscan hacerse notar, sean o no sean verdaderas sus afirmaciones, finalmente son los electores los que los van a juzgar, pero lo que sí tenemos en Morelos es que no hay un hecho concreto que ponga en riesgo el proceso electoral".

Sobre la presunción de que hay candidatos y funcionarios municipales vinculados con grupos delictivos, señala: "El gobierno de Morelos ha dado cuenta de aquellos alcaldes que probablemente pudieran tener nexos con la delincuencia organizada, pero es la autoridad correspondiente en este caso las fiscalías y las encargadas de la procuración de justicia. Ymás allá del tema local, también está la intervención de la autoridad federal que lleva varios procesos de investigación sobre delincuencia organizada del orden federal. Los procesos siguen y el tema de seguridad no puede parar por el proceso electivo, sin embargo, determinarán las fiscalías y la autoridad judicial con qué elementos se cuenta para seguir el proceso a algunos alcaldes o algunos candidatos ligados al crimen organizado".

Obviamente hay municipios y distritos que se tornarán reñidos, todos dicen que son ganadores o creen tener la delantera, pero creo que es parte del ejercicio democrático, lo que tenemos que generar son las condiciones para que en el resultado sea la voluntad de la gente la que prevalezca, expone, bajo un escenario de participación que calcula entre 62 y 65% del listado nominal, 910 mil electores.

-Veracruz, vigilante frente agresiones

En los comicios han sido constantes las acusaciones de injerencia del gobierno

XALAPA, Ver.- Pese a las agresiones contra candidatos y la solicitud de protección que pidieron tres de éstos, en Veracruz existe confianza en que haya condiciones políticas y de seguridad para el desarrollo de la jornada electoral del 1 de julio, afirmó el secretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, en entrevista con Diario de Xalapa.

En relación con las peticiones de seguridad por temor a que se atente contra su integridad física, así como acusaciones de presunta injerencia de funcionarios estatales a favor de abanderados, relató: "El tema político es aparte, pero no hay nada de eso".

En Veracruz las agresiones se han concentrado en amagos a los aspirantes, por lo cual el comandante de la Primera Regional Naval, Fernando Arturo Castañon Zamacona, señaló que la Secretaría de Marina estará preparada para, el primero de julio, participar en casos de emergencia, además de que resguardará los consejos distritales del INE en Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz, mientras los demás son vigilados por el Ejército.

Candidatas y candidatos de diferentes fuerzas políticas han realizado actividades proselitistas sin adversidades en todo el territorio veracruzano, tanto que el pasado fin de semana estuvieron los dos presidenciables (Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña) en eventos en búsqueda del voto, manifestó el secretario de Gobierno

-Clima tenso en varios municipios de Chiapas

Magisterio y algunas comunidades indígenas, renuentes a los comicios

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- A unos días de celebrarse las elecciones concurrentes, en el estado de Chiapas se vive un clima tenso en varios municipios, sin embargo, el secretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, afirma que la voluntad política de este 1 de julio no será trastocada y por ello con prudencia se atienden los diferentes escenarios que se viven en la entidad.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de Chiapas , el encargado de la política interior del estado manifiesta que para sofocar esos temores se trabaja en coordinación directa con los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo que han solicitado apoyo a la voluntad pacifista de los chiapanecos.

Respecto a los movimientos sociales como el plantón de la CNTE, dijo que la instrucción del gobernador es la de atender todas las demandas sociales a través del diálogo, por eso se llegó a una tregua y el magisterio levantó su protesta.

Frente al temor de brotes de violencia en algunos municipios, la estrategia se basa en los acuerdos que adopte el Grupo de Coordinación Chiapas, que en el caso del presente proceso ha establecido, en colaboración con los órganos electorales, el Grupo Operativo Elecciones 2018, cuyo objetivo es lograr que la jornada cívica de este año se desarrolle en un clima de paz y tranquilidad.

En cuanto a la compleja situación de los municipios indígenas, Culebro Velasco citó como ejemplo el acuerdo que se logró con las autoridades tradicionales de Oxchuc, donde en principio se negoció con el Instituto Nacional Electoral y el IEPC que pudieran desarrollar las tareas de preparación de los comicios para la elección de Presidente de la República y Gobernador del Estado, así como senadores, diputados federales y locales.

Para el caso de la elección de sus autoridades locales, será el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia para determinar su realización, conforme a usos y costumbres.

El secretario afirmó que el estado vive el proceso electoral más complejo de su historia, pues el 1 de julio se elegirán de manera concurrente mil 689 cargos públicos, desde Presidente de la República, gobernador del estado, senadores, diputados federales, diputados locales, y presidentes municipales con sus respectivos cabildos.

Adicionalmente, concluyó el secretario Culebro Velasco, se sigue trabajando junto con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y con todos los actores políticos y con las y los candidatos a los diferentes cargos de representación en la entidad de todos los partidos y coaliciones, para impulsar la firma de pactos de civilidad, que en este momento superan más del 90% de los municipios que se han comprometido, como en el caso de La Concordia, para evitar cualquier confrontación.