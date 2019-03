Por motivos de salud, Pascual Sigala renuncia a la Secretaría del Gobierno de Michocán

Tras revelar problemas de salud, Pascual Sigala Páez anunció su renuncia como secretario del Gobierno de Michoacán misma que se concretará en cuestión de días.

El señor gobernador ha aceptado mi renuncia, en unos días me retiro de la función pública; para nadie es desconocido lo que estoy atravesando y necesito dedicar todo mi tiempo y mi energía a recuperar mi salud

Asimismo, Pascual Sigala dio a conocer que será el gobernador Silvano Aureoles quien se encargue de anunciar a la persona asumirá su cargo.

Además, el funcionario dijo que su decisión no pausará las acciones de la actual administración.

Finalmente, Sigala aseguró que permanecerá en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y que además, se mantendrá cerca del gobernador ya que destacó que se conocen desde varios años atrás y que lo apoyará en sus proyectos, siempre y cuando estos no pongan en riesgo su salud.

“Nadie somos indispensables, hoy yo me voy por una necesidad personal y lo hago sabedor de que el gobernador requiere respaldo, acompañamiento, no me voy a alejar tampoco porque soy parte fundador, de origen de este proyecto”, señaló.

Con información de El Sol de Morelia