Pato Zambrano va por alcaldía de Monterrey

Monterrey, N. L- “A la tercera va la vencida”, dice Patricio “ Pato” Zambrano, quien se declara listo para ser el tercer contendiente por la alcaldía de Monterrey.

El candidato por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, califica la recién anulada elección como “la más sucia y corrupta en la historia con partidos como el PAN y el PRI y políticos sin escrúpulos. Fue terrible la corrupción”.

El ex bigbrother que se situó en el tercer lugar de la anulada contienda con 101 mil 736 votos a su favor dice que en esos quince días de campaña los únicos recursos que invertirá son el caminar, como lo ha hecho en las dos anteriores ocasiones.

Tiene la seguridad de que ahora ganará y será alcalde de Monterrey y promete que el poco sueldo que se tiene en la alcaldía, lo donará a alguna causa noble.

“De seguro el 16 de diciembre votará por El Pato y su movimiento social pues la gente dirá es el candidato del Presidente”

Acepta que tiene el apoyo de Andrés Manuel López el que de lo ha externado en varias ocasiones “ inclusive me besó el cachete”, pero rechaza que se dé una elección de Estado donde se utilicen recursos públicos para apoyarlo.

“ No lo permitiría yo solo tengo la anuencia del Presidente”, reitera.

Zambrano recuerda que los ciudadanos le dieron el 20 % de la votación sin haber repartido dinero, ni un centavo. “Estoy honrado con la gente y listo para ser alcalde el 16 de diciembre”, promete.

Sobre sus adversarios del PAN y PRI señala que “se andan muriendo cuando les dicen que perdieron o anulan la elección porque ellos ya comprometieron todo y agarraron talegas de dinero”.

"Ellos entran y salen multimillonarios del erario, se los he dicho en sus caras. Yo podré tener todos los defectos que me quieran achacar, pero los tres pesos que tengo me los gané o son de mi familia”.

En la elección del uno de julio, por la alcaldía de Monterrey compitieron diez candidatos.