Pelearán los gobers por fondo minero

ZACATECAS.- El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, buscará la permanencia del Fondo Minero, por lo que encabezará ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la petición de que no desaparezca, porque de ser la corrupción la justificación presentada dentro de este programa, “que se audite a cada estado para comprobar que, por lo menos en el caso de Zacatecas sí existe un buen uso de los recursos provenientes de este impuesto a empresas mineras”.

Se ha conformado un bloque entre los estados mineros para hacer un llamado López Obrador para que reconsidere el uso que se le pretende dar el Impuesto Minero que recauda la Federación.

El mandatario no está de acuerdo en que Zacatecas “tenga un trato diferenciado”, e indicó que se defenderá la permanencia de este Fondo.

“Yo (Alejandro Tello) escuché que se decía de malversar ese fondo, yo estoy abierto al cien por ciento a que me revisen en qué aplique el Fondo Minero en mi administración 2017-2018”.

Los gobernadores de estados mineros se están uniendo para buscar que se reconsidere esta decisión, porque prácticamente esa es la bolsa de obra para muchos de los estados.

Si no se tiene el impuesto minero no habría obra, los constructores locales no tendrían recursos, habría muchísimo desempleo. Dicho gravamen representa para Zacatecas 600 millones de pesos que en 2019 no se aplicarían en obra pública y detonación de empleo.